Von: Björn Jahner | 22.12.19

PATTAYA: Urlauber, die von Weihnachten im tropischen Thailand träumen, finden in Pattaya gewiss ein sonniges Plätzchen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Wem dann nach der Bescherung am Strand der Magen knurrt, dem werden in den herrlich dekorierten Restaurants und Hotels der Touris­tenmetropole unwiderstehliche Angebote für das perfekte Festtagsdinner unterbreitet.

Auch in Pattaya müssen Urlauber und Residenten nicht auf das perfekte Weihnachtsdinner verzichten. In der Touristenmetropole an der Ostküste vom Golf von Thailand ist das Angebot an weihnachtlichen Genüssen sogar so mannigfaltig, dass sie die Qual der Wahl haben! DER FARANG präsentiert seiner Leserschaft auch in diesem Jahr wieder einen informativen Überblick zu den kulinarischen Weihnachtsangeboten seiner Anzeigenkunden:

Bazi & Leckerle

Dienstag, 24. Dezember und Mittwoch, 25. Dezember, 18 bis 23 Uhr. Festtagsmenü: Leberklößchensuppe, Salat, Entenbrust mit Semmelknödel und Rotkraut, Eis oder Kaffee. Menüpreis: 399 Baht. Reservierung, Tel.: 038-370.698 (Bazi), 038-370.698 (Leckerle).

Ort: Zum Bazi & Café Leckerle, Naklua Road Soi 33. Infos: www.bazi-leckerle-pattaya.com.

Begegnungszentrum

Dienstag, 24. Dezember, 17 Uhr. Christvesper und traditioneller Weihnachtsabend mit Livemusik und einem Drei-Gänge-Weihnachtsmenü: Karotten-Ingwer-Suppe. Weihnachtssauerbraten mit Spätzle und Rotkohl. Zimt-Eis mit Fruchtspiegel. Menüpreis: 299 Baht. Vorverkauf im Begegnungszentrum und im Bramburi Restaurant. Keine Abendkasse!

Ort: Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & 13 / Soi Borussia Park). Infos: https://bzpattaya.wordpress.com.

Während sich Daheimgebliebene mit Glühwein wärmen, erfrischt man sich in Pattaya an Heiligabend im Pool. Foto: deagreez / Adobe Stock

Bramburi

Sonntag, 22. Dezember, 18 bis 22 Uhr: Weihnachtsbuffet mit Livemusik von CJ & Helmut, Eintritt 249 Baht. Zum Kauf angeboten werden Kekse und Stollen. Natürlich gibt es auch Glühwein!

Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 22 Uhr. Wiener Würstchen und Kartoffelsalat zum satt essen. Eintritt 169 Baht.

Mittwoch, 25. Dezember ab 19 Uhr. 6-Gänge-Weihnachtsmenü: Lachs- und Schinkenschnitte. Blattsalat mit Granatapfel. Weihnachtssuppe. ¼ Ente oder Rinderfilet mit Knödel, Rotkohl und Rotweinsauce. Zimteiscreme mit Früchten und Sahne. Kaffee oder Espresso. Menüpreis: 449 Baht.

Alle Weihnachtsveranstaltungen setzen eine Anmeldung voraus, Tel.: 094-761.4828.

Ort: Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Infos: www.facebook.com/bramburipattaya.

Casa Pascal

Im Restaurant Casa Pascal trifft Fine Dining auf Weihnachten, perfekt für ein romantisches Festtagsdinner. Foto: Schnyder

Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 24 Uhr. Weihnachtsabendmenü: Weihnachtliche Vorspeisenplatte (Geräucherter Lachs, Krabbencocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete mit Cumberland-Sauce, Waldorfsalat, marinierte Champignons). Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons. Grüner Spargel mit Sauce Hollandaise. Passionsfrucht-Sorbet. Gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzcremesoße. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace. Menüpreis: 1.890 Baht net.

Mittwoch, 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr. Weihnachtsmittagsmenü: Weihnachtliche Vorspeisenplatte (s. o.). Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons. Passionsfrucht-Sorbet. Thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratene Entenbrust in schwarzer Pfeffer- und Orangensauce. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace. Menüpreis: 1.590 Baht net. Reservierung, Tel.: 061-643.9969.

Ort: Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), SüdPattaya. Infos: www.casa-pascal.com.

Dolce Vita

Zusammen mit guten Freunden Weihnachten und Silvester in Thailand zu verbringen, ist ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Natalia / Adobe Stock

Dienstag, 24. Dezember, 19 Uhr. Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü: Shrimps-Cocktail, Lauchsuppe mit knusprigen Schinken-Chips; Entenbrust mit Orangen-Rotwein-Sauce, Knödeln und Rotkohl oder Schweinefilet in Pfeffercremesauce, mit Kroketten und Blumenkohlcreme; Pfannkuchen mit Vanilleeis oder warmer Apfelstrudel mit Vanilleeis; Kaffee oder Tee. Menüpreis: 595 Baht. Reservierung, Tel.: 093-303.0669.

Ort: Dolce Vita German Restaurant & Guesthouse, Jomtien Complex, Thappraya Road. Infos: www.facebook.com/dolce.vita.pattaya.

Edelweiss

Dienstag, 24. Dezember & Mittwoch, 25. Dezember ab 18 Uhr. Weihnachtsbuffet mit Schweizer, internationalen und thailändischen Spezialitäten. Für festliche Stimmung wird mit Live-Akkordeon-Musik gesorgt. Buffetpreis 595 Baht. Reservierung, Tel.: 086-141.9561.

Ort: Restaurant Edelweiss, Thappraya Road Soi 13. Infos: www.edelweissth.com.

Golden Orchidee



Ort: Golden Orchidee, Naklua Road Soi 33.Dienstag, 24. Dezember ab 18 Uhr. Das Restaurant Golden Orchidee verwöhnt seine Gäste mit einem Vier-Gänge-Festtagsmenü mit drei verschiedenen Hauptgerichten. Reservierung, Tel.: 085-697.4240.

Nachtcafe





Dienstag, 24. Dezember, 16 bis 2 Uhr. Jeder Gast bekommt an Heiligabend ein kleines Weihnachtspräsent! Reservierung, Tel.: 082-172.1115.

Ort: Nachtcafe, Naklua Road Soi 19.

Auch in Pattayas Girliebars gilt an Weihnachten: „Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!“ Foto: Klinkmüller

Pit Bull Bar Center

Dienstag, 24. Dezember ab 20 Uhr. Traditionelles Gratis-Weihnachtsessen – Bockwurst mit Nudelsalat – für alle Stammgäste und neuen Besucher. Außerdem: Party nonstop!

Ort: Pit Bull Bar Center, Naklua Road, Ecke Soi 33.

Schwiizerstübli

Dienstag, 24. Dezember und Mittwoch, 25. Dezember, 17 bis 21 Uhr. Exklusives Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü. Gruß aus der Küche. Krevetten im Teigmantel oder Frühlingsrollen mit süß-saurer Sauce. Salat und Suppe vom Salatbuffet. Limettensorbet mit Wodka. Zürcher Geschnetzeltes mit Spätzle und Gemüse oder Rahmschnitzel (Schweinefilet) mit Nudeln und Gemüse. 2 Kugeln Eiscreme nach Wahl. Kaffee. Menüpreis: 690 Baht. Nur auf Vorbestellung erhältlich, Tel.: 061-538.5650 & 061-6900336.

Ort: Schwiizerstübli & Burgerhouse, 24/35 Mabtato Road, Nongmaikaen Soi 12, Pattaya-Darkside. Infos: www.facebook.com/Schwiizerstuebli.

Siam@Siam

Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 22 Uhr. Weihnachtsbuffet – „all you can eat“ – mit vielen internationalen Festtagsspezialitäten und Livemusik im Big Fish Restaurant (6. Etage). Buffetpreis: 1.499 Baht net. Reservierung, Tel.: 038-930.600, E-Mail: fbsec@siamatpattaya.com.

Ort: Siam@Siam Design Hotel Pattaya, Second Road. Infos: www.facebook.com/siamatsiampattaya.

Restaurant Tara E-Sarn Classic

Dienstag, 24. Dezember ab 18.30 Uhr. Im Restaurant Tara E-Sarn Classic wird ein reichhaltiges Weihnachtsbuffet mit vielen europäischen und thailändischen Speisen angeboten. Unter anderem mit deutschen Würsten, Schweinekotelett, Schweine- und Hühnersteak und verschiedenen Beilagen. Buffetpreis: 349 Baht. Reservierung, Tel.: 033-122.297.

Ort: Tara E-Sarn Classic, Naklua Road Soi 19.

Taverne

Dienstag, 24. Dezember & Mittwoch, 25. Dezember ab 18 Uhr. Spezielles Weihnachtsmenü: Pilzrahmsuppe, Entenbrust mit Knödel und Rotkraut, ein Glas Weiß- oder Rotwein, Eiscreme mit Erdbeeren. Menüpreis: 375 Baht. Am 25. Dezember zudem mit Live-Musik! Reservierung, Tel.: 038-426.453.

Ort: Taverne, Naklua Road, Ecke Soi 18/1.

Thai Garden Resort

Mit Christbaum und bunten Lichterketten festlich dekoriert präsentiert sich der Nachtmarkt vor der Avenue Mall. Foto: Jahner

Dienstag, 24. Dezember, 18 Uhr. Internationales Weihnachts-Gala-Buffet mit musikalischen Darbietungen der Grand Opera Thailand und des bekannten Musikertrios des Resorts. Kinder dürfen sich auf den Besuch des Weihnachtsmannes freuen! Buffetpreis: Erwachsene 1.800 Baht net., Kinder (4 bis 12 Jahre) 900 Baht net. Reservierung, Tel.: 038-370.614, E-Mail: reservation@thaigarden.com.

Ort: Thai Garden Resort, North Pattaya Road. Infos: www.thaigarden.com.

Zing Resort

Dienstag, 24. Dezember & Mittwoch, 25. Dezember, 19 Uhr. Weihnachtsmenü: Geräucherter Lachs und Shrimps-Cocktail. Klare Rinderbrühe. Entenbrust und -keule in Orangenjus, Rotkohl und Kroketten oder Pfeffersteak vom Rinderfilet mit Rosenkohl und Kroketten. Dessertteller. Menüpreis: 760 Baht. Reservierung, Tel.: 038-304.037.