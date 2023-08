Von: Björn Jahner | 06.08.23

Am Morgen ist Pa Thong Ko an fast jeder Straßenecke erhältlich. Touristen sollten einfach dem Duft folgen! Foto: substancep/Adobe Stock

BANGKOK: In den verwinkelten Gassen von Bangkok, der quirligen Hauptstadt Thailands, wird man von einem verlockenden Duft magisch angezogen. Es ist der Duft von frisch gebackenem Pa Thong Ko – knusprige, goldbraune „thailändische Donuts“, die in den Morgenstunden an Straßene­cken und Marktständen zu finden sind. Doch welcher Stand bietet das ultimative Pa-Thong-Ko-Erlebnis? Eine kulinarische Reise durch die Straßen Bangkoks.

Die erste Station ist der berühmte Pa-Thong-Ko-Stand von Khun Somchai. Schon von Weitem sieht man die Menschenmenge, die geduldig in der Schlange wartet. Die Verlockung ist groß, wenn man endlich an der Reihe ist und vor den frisch zubereiteten Köstlichkeiten steht. Khun Somchai, ein älterer Herr mit einem charmanten Lächeln, verrät dem interessierten Besucher sein Geheimnis: Sein Teigrezept, das seit Generationen in seiner Familie weitergegeben wird. Er mischt die Zutaten in genau abgestimmten Mengen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten – knusprig außen, luftig innen.

Biss für Biss ein Genuss

Der erste Bissen war ein wahrer Genuss. Die Leichtigkeit des Teigs kombiniert mit der süßen Note machte Khun Somchais Pa Thong Ko zweifellos zu einem herausragenden Geschmackserlebnis.

Die nächste Station ist ein kleiner, weniger bekannter Stand in der Nähe des belebten Chatuchak-Marktes. Hier ist das Schild des Verkäufers fast in Vergessenheit geraten, aber die besondere Würze seines Pa Thong Ko machen seinen kleinen Laden unverwechselbar! Der freundliche Verkäufer namens Khun Nong frittiert die „Thai-Donuts“ frisch vor den Augen der Kunden, die den verführerischen Duft kaum erwarten können.

Gewürze hinterlassen pikante Note

Bereits beim ersten Bissen erkennt man sofort den Unterschied. Khun Nongs Pa Thong Ko sind zwar nicht so knusprig wie die von Khun Somchai, aber sie punkten mit einem einzigartigen Aroma. Er fügt nämlich eine geheime Gewürzmischung hinzu, die eine angenehme Schärfe und Tiefe in den Teig bringt. Es ist ein interessanter Kontrast zu Khun Somchais süßer Variante.

In den modernen Geschäftsvierteln Bangkoks sollte man unbedingt eines der hippen Cafés besuchen, die vielerorts zeitgemäße Interpretation des traditionellen Pa Thong Ko anbieten. Statt den Donuts eine klassische Form zu geben, werden sie in kreativen, mundgerechten Häppchen präsentiert und mit verschiedenen Dips und Soßen serviert, die perfekt mit den Pa Thong Ko harmonieren.

Alle Stände haben ihren eigenen Reiz

Nach dem Probieren der drei verschiedenen Pa Thong Ko-Interpretationen, ist es dennoch schwierig, einen eindeutigen Sieger zu küren. Denn jeder Stand hat seinen eigenen Reiz und Charme. Khun Somchais Pa Thong Ko ist traditionell und klassisch, Nongs hat die besondere Würze, und die Variationen, die in den modernen Cafés angeboten werden, sind kreativ und zeitgemäß.

Fest steht: Die Suche nach dem besten Pa Thong Ko kann zu einer Entdeckungsreise durch ganz Bangkok werden – eine Entdeckung von Tradition, Aromen und Kreativität. Und am Ende des Tages sind es nicht die ausgezeichneten Pa Thong Ko allein, sondern die Erinnerungen an die vielfältige und reiche thailändische Küche, die Touristen für immer begleiten werden.