Von: Björn Jahner | 03.10.20

PATTAYA: Ein Ausflug zum malerischen Mabprachan-See vor den Toren Pattayas lohnt sich jetzt in doppelter Hinsicht: So wurde das Naherholungsgebiet nicht nur mit einem 20 Kilometer langen Radweg rund um den See ausgestattet, sondern beherbergt mit dem August Restaurant auch ein einladendes Ausflugslokal, das seine Gäste mit gehobener europäischer Küche und edlen Weinen in einem stilvollen Ambiente verwöhnt.

Der kulinarische Geheimtipp wurde im August 2018 von dem sympathischen Thailänder Khun Jack und seiner langjährigen Geschäftspartnerin gegründet. Der 37-Jährige ist in Pattayas Restaurantszene kein Unbekannter und kann auf eine 20-jährige gastronomische Karriere in mehreren namhaften europäischen Lokalen in der Touristenmetropole zurückblicken. Mit dem August Restaurant erfüllte er sich seinen langjährigen Traum von einem eigenen Lokal, in dem er seine Vorliebe für gehobene europäische Küche mit dem Fokus auf italienische Spezialitäten mit seinen Gästen teilen kann.

Das Auge isst mit: Die Foie gras zählt zu den beliebtesten Vorspeisen des August Restaurant.

​Das Restaurant verfügt über 50 Sitzplätze im gemütlichen Außenbereich sowie im einladenden klimatisierten Gastraum, dessen verglaste Front einen traumhaften Blick auf den See bietet. Mit warmen mediterranen Farben, vielen Grünpflanzen und einem plätschernden Wasserspiel wird für eine tropische und dennoch stilvolle Atmosphäre gesorgt. Im Restaurant angekommen und Platz genommen, liest das aufmerksame Personal den Gästen jeden Wunsch von den Augen ab.

Fine Dining in gediegenem Ambiente

Mit warmen mediterranen Farben wird für eine relaxte und dennoch stilvolle Atmosphäre gesorgt.

Das Menü umfasst eine abwechslungsreiche Auswahl an anspruchsvollen italienischen und europäischen Spezialitäten, die ausdrucksvoll und ansehnlich arrangiert sind, denn das Auge des Gourmets isst ja bekanntlich mit. Angefangen von raffinierten Vorspeisen wie Avocado-Lachs-Tartar, frischen importierten Austern oder pfannengebratene Foie gras über Hauptspeisen wie gegrillte Black-Tiger-Garnelen mit Knoblauch und Butter, hausgemachte Ravioli mit Trüffelsauce, Bœuf Stroganoff, Tomahawk Steak, Australisches Black-Angus-Steak, Schweinemedaillons an Marsala-Cremesauce oder Risotto mit Meeresfrüchte-Tomatensauce bis hin zu sündhaft leckeren Desserts wie Tiramisu oder Zabaione. Abgerundet wird das Angebot durch saisonale importierte Spezialitäten wie Spargel, Pfifferlinge oder Trüffel sowie wöchentlich wechselnde Spezialangebote und Set-Menüs zur Mittagszeit.

Große Weinauswahl zum attraktiven Preis

Blick in den tropischen Restaurantbereich. Auf Wunsch werden auch Feiern ausgerichtet.

Besonders stolz ist Khun Jack auf seinen erfreulich breit sortierten Weinkeller mit guten Tropfen aus aller Welt, die er seinen Gästen zu angemessenen Preisen offeriert – von 990 bis 6.000 Baht pro Flasche. Damit seine Gäste auf dem Nachhauseweg keine böse Überraschung erleben, bietet er ihnen einen kostenlosen Taxiservice an, der überwiegend von Personen in Anspruch genommen wird, die nicht in direkter Nachbarschaft, sondern in der Innenstadt oder in Naklua und Jomtien leben.

Das Restaurant hat täglich – außer dienstags – von 12.00 bis 22.30 Uhr geöffnet und befindet sich direkt an der Seestraße bzw. an der Pornprapanimit Road, nahe dem Siam Country Club. Parkplätze stehen direkt vor dem Restaurant ausreichend zur Verfügung.