Von: Björn Jahner | 03.09.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) ist erneut stolzer Partner von Bangkoks bekanntestem und ältestem internationalen kulinarischen Event, dem jährlichen World Gourmet Festival, das in seiner 23. Auflage vom 19. bis 24. September 2023 im Anantara Siam Bangkok Hotel stattfindet und ein Staraufgebot der besten Köche der Welt bietet.

Das 23. World Gourmet Festival verspricht ein einwöchiges Fest herausragender Kochkunst von 12 Spitzenköchen aus Spanien, Italien, Deutschland, Hongkong, Japan, Taiwan, Bah­rain und Thailand, die zusammen 17 Michelin-Sterne und eine Reihe von Kritikern gefeierten Auszeichnungen besitzen.

Spitzen-Köche und Top-Adressen

Während des Festivals werden die Gastköche jeweils bis zu zwei Abendessen in den preisgekrönten Restaurants Biscotti, Café Wolseley, Spice Market, Shintaro und Guilty des Hotels veranstalten, während Bangkoks Lieblingskoch Arne Riehn und Bangkoks Kochmoderator, Gastronom, Autor, Fernsehproduzent und Star Phol Tantasathien köstliche Nachmittagstees in der Lobby Lounge präsentieren werden.

Am 19. September werden die fünf Köche Enrico Marmo, Theodor Falser, Barry Quek, Jimmy Lim und Arne Riehn beim Galadinner The Constellation of the Stars im Ballsaal des Anantara Siam einen Vorgeschmack auf die Zukunft geben, indem sie jeweils einen Gang eines Fünf-Gänge-Menüs zubereiten. Die Veranstaltung knüpft an den Erfolg des allerersten Gala-Dinners auf dem letztjährigen Festival an.

Im Guilty wird Barry Quek am 20. und 21. September seinen singapurischen Wurzeln huldigen und den Gästen eine moderne europäische Küche mit singapurischen Einflüssen und einem Schwerpunkt auf lokalen und saisonalen Zutaten präsentieren. Am 22. und 23. September demonstriert Jordi Artal vom Cinc Sentits (was so viel wie „fünf Sinne“ bedeutet) in Barcelona seine kulinarische Philosophie, mit der er die fünf Geschmacksempfindungen Süße, Bitterkeit, Säure, Salzigkeit und Umami anregt, für die er zwei Michelin-Sterne erhielt.

Im Café Wolseley bietet Theodor Falser am 20. und 21. September italienische Gourmetküche, die die Natur ehrt. Mit Wildkräutern und -gemüse werden die traditionellen Geschmäcker Italiens kreiert. Am 22. und 23. September bietet Kiko Moya Redrado, einer der wichtigsten Vertreter der gastronomischen Avantgarde an der Südostküste Spaniens, Gourmet-Reisenden Gerichte voller Delikatesse, Kunstfertigkeit und vor allem traditioneller mediterraner Aromen.

Auf dem Spice Market am 20. und 21. September zollt der singapurische Chefkoch Jimmy Lim seinen Wurzeln Tribut mit originellen Kreationen, die ein feines Gleichgewicht zwischen Aromen und Gerichten schaffen, die komplex, raffiniert und unaufdringlich sind und ein Überraschungsmoment bieten. Am 22. und 23. September zeigt die in Bahrain geborene und in der Schweiz ausgebildete Tala Bashmi, die 2022 zum Gewinner des ersten Middle East and North Africa's Best Female Chef Award gekürt wurde, ihr kulinarisches Know-how bei der Neuerfindung der Küche ihres Landes.

Im Shintaro wird Toshiharu Sunayama am 22. und 23. September einige der raffiniertesten französischen Gerichte Japans servieren, die sich auf saisonales Gemüse konzentrieren.

Im Biscotti serviert Enrico Marmo, ausgezeichnet mit dem Tradizione Futura Award des Gambero Rosso 2023 Restaurant Guide, am 20. und 21. September ein traditionelles italienisches Menü, das mit einem gekonnten Hauch von Modernität neu interpretiert wird. Am 22. und 23. September lädt der kulinarische Zauberer Daniele Lippi die Gäste ein, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit einem Partyspiel, das an Surrealismus grenzt und bei dem nichts so ist, wie es scheint. Am 24. September beehrt der Vater der modernen deutschen Gastronomie, Thomas Bühner, das 23. World Gourmet Festival mit einem Menü, das mit moderner, dreidimensionaler Aromaküche begeistert.

Der äußerst beliebte World Gourmet Brunch findet am Sonntag, den 24. September statt. Die mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Köche Jordi Artal, Kiko Moya Redrado, Toshiharu Sunayama und Daniele Lippi bereiten während des Brunch-Events Gerichte aus ihrem World Gourmet Festival-Repertoire zu.

Asiens beste Mixologen

In der Aqua Bar werden vom 19. bis 24. September jeden Abend gefeierte Mixologen der World's 50 Best Bars und Asia's 50 Best Bars auftreten, darunter Andrew Ho aus China, Saan Dhakal aus Hongkong und der thailändische Mixology-Star Ronnaporn Kanivichaporn.

In der Lobby Lounge wird Arne Riehn am 20. und 21. September und Phol Tantasathien am 22. und 23. September einen Kochkurs in der Lobby Lounge geben. Die Kochkurse bieten eine einzigartige Gelegenheit, neue Techniken zu erlernen und von den Köchen speziell zubereitete Gerichte zu probieren.

Am 23. September präsentiert Enrico Marmo zum ersten Mal bei Bangkoks ältestem internationalen kulinarischen Spektakel ein Abendessen im Age im Anantara Layan Phuket Resort und Theodor Falser im Tree Tops Signature Dining im Anantara Lawana Koh Samui Resort.

Dining-Erlebnis zum guten Zweck

Ein Teil jedes verkauften Tickets und der Erlös aus den Versteigerungen wird an die Stiftung für das Wohlergehen des Rajavithi-Mädchenheims unter der Schirmherrschaft Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Soamsawali gespendet.

Reservierungen für das 23. World Gourmet Festival sind ein Muss! Mehr erfahren Sie unter worldgourmetfestival.asia.