Von: Björn Jahner | 25.10.20

HUA HIN: Sehnsüchtig haben Residenten in Hua Hin diesem Tag entgegengefiebert – und sie wurden nicht enttäuscht! Im achten Stockwerk der luxuriösen Ruhestandresidenz Sunshine Hill‘s hat mit Foxes International Restaurant, Sky Bar & Lounge ein Fine-Dining-Tempel eröffnet, in dem anspruchsvolle internationale Küche sowie beste Weine aus aller Welt in einem gediegenen Ambiente angeboten werden.

Blick in die gut sortierte Wein-Lounge des Foxes Restaurant.

Das erlesene Menü des exklusiven Rooftop-Restaurants umfasst eine umfangreiche Auswahl an Schweizer, deutschen und internationalen Gerichten, die vom Schweizer Chef Roman zubereitet und mit persönlicher Note innovativ verfeinert werden. Neben europäischen Genüssen werden auch authentische thailändische Spezialitäten angeboten sowie eine große Auswahl importierter Steaks für anspruchsvolle Fleischliebhaber, denen das Beste gerade gut genug ist. Abgerundet wird ein jedes Dinner mit raffiniert arrangierten, sündhaft leckeren Desserts und einer großen Auswahl erstklassiger Weine aus der alten und neuen Welt.

Fine-Dining aus Schweizer Feder

Professionelle Barkeeper sorgen mit gehaltvollen Drinks für angenehmen Höhenrausch, die jedes Dinner abrunden.

Bis die bestellten Speisen vom aufmerksamen und nach europäischem Standard professionell ausgebildeten Servicepersonal serviert werden, kann man Chef Roman durch eine große Glasscheibe bei der Zubereitung der kulinarischen Genüsse in der Küche über die Schulter schauen oder sich an dem fantastischen 180-Grad-Fernblick durch die Panoramaglasscheiben über das Hinterland von Hua Hin und die Berge am Horizont erfreuen, die Thailand vom Nachbarland Myanmar trennen.

Der Außenbereich des Restaurants. Über eine Wendeltreppe erreicht man die Sky Bar.

Über eine Wendeltreppe erreicht man die vornehme Sky Bar, die nicht nur ein Wine- & Dine-Erlebnis unter freien Sternenhimmel bietet, sondern auch einen traumhaften 360-Grad-Panorama­blick, weshalb sie bereits jetzt als der Sundowner-Hotspot der Stadt gilt.

Cocktails mit Höhenrausch

Geboten werden verschiedene Sitzmöglichkeiten, in denen man es sich so richtig bequem machen und den Abend mit den besten Cocktails der Stadt genießen kann, die von professionellen Barkeepern gewissenhaft geschüttelt werden. Mit unaufdringlicher Background-Musik und ausgeklügelter Ambient-Beleuchtung werden alle Voraussetzungen zum Chillen mit Stil erfüllt oder für ein romantisches Date in trauter Zweisamkeit.

Candle Light Dinner an jedem Sonntag

Im klimatisierten Restaurant wird internationale Küche geboten, auch die Weinauswahl kann sich sehen lassen.

Jeden Sonntag wird im Foxes International Restaurant, Sky Bar & Lounge von 18.00 bis 20.00 Uhr ein exklusives „Candle Light Dinner“ unter freiem Sternenhimmel angeboten (bei Regen im Restaurant). Im Paketpreis von 999 Baht pro Person sind ein anspruchsvolles internationales Drei-Gänge-Menü, Rot- und Weißwein sowie Sekt inklusive. Bedingungen: Die Wein- und Sekt-Flatrate gilt nur in diesen zwei Stunden und ist nicht anwendbar auf andere Getränke. Bei Bestellungen nach 20.00 Uhr gelten die regulären Getränkepreise. Kleiderordnung: Casual, keine ärmellosen Shirts, Sandalen oder Flip-Flops etc. Das Drei-Gänge-Menü wechselt an jedem Sonntag. Eine Reservierung per E-Mail an Foxes@sunshine-residences.com ist für die Teilnehme dringend erforderlich. Mehr finden Sie auch unter www.facebook.com/FoxesSkyBar.