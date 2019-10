Kujat: Russland ist «Ordnungsmacht des Nahen und Mittleren Ostens»

BERLIN (dpa) - Russland ist nach Einschätzung des früheren Generalinspekteurs der Bundeswehr, Harald Kujat, «die Ordnungsmacht des Nahen und Mittleren Ostens» geworden. Das sei mit der Einigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf eine Regelung für Nordsyrien «nur noch einmal für die Welt sichtbar dokumentiert», sagte er im Radioprogramm SWR Aktuell am Mittwoch.

Türkische Truppen bekämpfen in Nordsyrien kurdische Milizen. Putin und Erdogan hatten sich am Dienstag auf eine Verlängerung der Waffenruhe in Nordsyrien und gemeinsame russisch-türkische Patrouillen geeinigt. Von Vorschlägen, die Türkei wegen der Invasion Nordsyriens aus der Nato auszuschließen, hält Kujat nichts. Man müsse vielmehr versuchen, mit Ankara eine für die Verbündeten akzeptable Regelung zu finden. «Die Nato muss sich eben auch stärker einbringen, wenn es um solche Fälle geht, wie wir sie im Augenblick haben in Nordsyrien», sagte der frühere Nato-General.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai, erklärte, Putin und Erdogan hätten die Nachkriegsordnung in Syrien festgelegt. Sie seien mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad die Gewinner, die Kurdenmiliz YPG die Verliererin des Treffens. «Europa und die USA bleiben als politische Akteure völlig irrelevant», erklärte Djir-Sarai. «Der Krieg in Syrien wird als eine historische Blamage des Westens in die Geschichte eingehen.»

Die Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen würdigte, dass Putins Abkommen mit Erdogan den türkischen Vormarsch in Nordsyrien gestoppt habe. «Es ist allerdings eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region, dass dem türkischen Despoten eine eigene Besatzungszone im Norden Syriens eingeräumt wird», erklärte sie. «Die Bundesregierung muss jetzt endlich Druck auf Erdogan machen, damit die türkischen Truppen sich aus Syrien komplett zurückziehen.» Die Besatzungszone drohe zu einer Brutstätte islamistischen Terrorismus zu werden. «Die islamistischen Mörderbanden der Freien Syrischen Armee haben an der Seite Erdogans aus ihrer Kontrollzone bereits jetzt Kurden, Christen und Jesiden vertrieben.»