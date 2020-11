Von: Björn Jahner | 01.11.20

Die Küstenstraße in Chonburi wurde um ein neues Teilstück verlängert. Bild: Facebook/chonpao.PR

CHONBURI: In Zusammenarbeit zwischen der provinziellen Verwaltungsorganisation (PAO) von Chonburi, der Abteilung für Bauvorhaben und dem Amt für Stadt- und Landschaftsplanung wurde im Bezirk Mueang der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes eine 1,8 Kilometer lange Brücke eröffnet, die als touristische Sehenswürdigkeit dienen soll.

Sie trägt den Namen „Chonlamak Withi Chalerm Phrakiat 84 Phansa“ und ist Teil der insgesamt 16,57 Kilometer langen Panoramastraße entlang der Küste der Provinzhauptstadt Chonburi. Sie beginnt in Bang Sai 83, abseits der Sukhumvit Road (Highway 3) in der Innenstadt und endet am Sitz der PAO.