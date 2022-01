Kürzere Quarantäne für Hochrisikopersonen geplant

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium erklärte am Freitag der Presse, es plane, die Quarantänezeit für Hochrisikopersonen zu verkürzen, sobald sich die Zahl der Covid-19-Fälle stabilisiert hat.

Staatssekretär Kiatiphum Wongrajit erläuterte, dass die Quarantänezeit von 14 auf sieben Tage halbiert werden soll. Im Rahmen dieses Systems müssen die unter Quarantäne stehenden Personen am fünften oder sechsten Tag einen Antigentest machen und können die Isolation verlassen, wenn der Test negativ ausfällt. Sie müssen sich jedoch strikt an die Präventionsmaßnahmen halten und am 10. Tag einen weiteren Antigentest machen.

Das Ministerium wird diesen Plan dem Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) vorlegen, das eine endgültige Entscheidung treffen wird.

Das Ministerium begründete seine Entscheidung mit der Tatsache, dass die Fallzahlen in Thailand auf einem mittleren Niveau liegen, während die Zahl der Todesfälle gering ist.