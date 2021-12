Von: Björn Jahner | 18.12.21

Foto: The Nation

TRANG: Die Provinz Trang in der Südregion von Thailand lädt begeisterte Taucher und Meeresliebhaber ein, das wunderschöne künstliche Korallenriff vor der Küste der Bezirke Sikao und Kantang zu besuchen.

Das aus Abfallmaterialien wie Betonplatten, Eisenbahnwaggons und zerbrochenen Skulpturen errichtete Riff soll nicht nur Lebensraum für Meerestiere bieten, sondern auch zur Wiederherstellung natürlicher Korallenriffe beitragen.

Neben dem künstlichen Riff bietet Trang auch besondere Tauchabenteuer in der berühmten Smaragdhöhle, am Hin Nok Rock und auf den Inseln Koh Waen und Koh Kradan an.