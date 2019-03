Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

BANGKOK: Das Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Department wird in Buriram eine Einheit stationieren, um die Dürre in dieser Provinz zu lindern.

Laut Nopparat Pongkittichote, dem leitenden Agrarbeauftragten für Buriram, soll die Spezialeinheit am Donnerstag mit zwei Maschinen auf dem Flughafen Buriram eintreffen. Wolken werden mit Chemikalien besprüht in der Hoffnung, so künstlichen Regen zu erzeugen, um Reservoire und Bäche aufzufüllen. Das Rohwasser kann während der Trockenzeit auch als Leitungswasser genutzt werden. Die anhaltende Dürre in mehreren Distrikten von Buriram hatte den Gouverneur der Provinz dazu veranlasst, bei der Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Department um Hilfe nachzusuchen.