Von: Björn Jahner | 18.07.23

BANGKOK In Bangkok soll der Verkehr auf der Ratchadapisek Road, Prasertmanukit Road und Ratchapruek Road schon bald von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden, berichtet das Nachrichtenportal Thai PBS.

In Zusammenarbeit zwischen der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und dem Amt für Verkehr, Verkehrspolitik und -planung wurde ein Verkehrsmanagementmodell entwickelt, das KI nutzt, um das Verkehrsaufkommen in jeder Stunde abzuschätzen, Engpässe zu analysieren und in Echtzeit Lösungen zu finden, beispielsweise durch Anpassung der Ampelschaltungen an den Verkehrsfluss.

Die Technologie wird auf die vorhandenen 1.000 CCTV-Verkehrskameras der Stadt zurückgreifen, die von der BMA verwaltet werden, und es werden zusätzliche Kameras entlang der Ratchadapisek Road installiert.

Die BMA hat insgesamt 60.000 CCTV-Kameras in der Stadt installiert, von denen die meisten Sicherheitszwecken dienen und nicht mit dem KI-Verkehrssystem integriert werden können.

Die Ampelschaltungen in Bangkok wurden auf Basis von Verkehrsdaten programmiert, jedoch nur für bestimmte Tageszeiten wie die Hauptverkehrszeiten und Wochenenden. Dies könnte möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Echtzeitsituation übereinstimmen, erklärte der stellvertretende Gouverneur von Bangkok, Wisanu Subsompon. Die BMA hofft, den Verkehrsfluss innerhalb eines Jahres mit einem möglichst geringen Budget zu verbessern.