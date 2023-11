Foto: The Nation

BANGKOK: Das starke Hochdruckgebiet über Thailand hat nach Angaben des Meteorologischen Amts vom Samstag (18. November 2023) kühles bis kaltes Wetter, starke Winde und einen weiteren Temperaturrückgang um 2 bis 3 Grad Celsius im Norden und Nordosten gebracht.

Im Osten und in der Zentralregion, einschließlich des Großraums Bangkok, werde die Temperatur um 1 bis 3 °C sinken, hieß es.

Die Menschen in Nordthailand sollten auf ihre Gesundheit achten und sich wegen der starken Winde und der trockenen Luft vor Bränden in Acht nehmen, warnte das Ministerium.

In der Zwischenzeit wird der ziemlich starke Nordostmonsun über dem Golf, dem Süden und der Andamanensee vereinzelte schwere bis sehr schwere Regenfälle in den Süden bringen.

Die Menschen sollten sich vor der Ansammlung von Regen in Acht nehmen, der Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen kann, vor allem an den Ausläufern in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland, warnte das Meteorologische Amt.

Im Golf von Thailand wird der Seegang 2 bis 3 Meter betragen und bei Gewittern über 3 Meter, während die Wellen in der Andamanensee 1 bis 2 Meter hoch sein könnten und bei Gewittern über 2 Meter hoch werden.

Die Menschen an den Golfküsten sollten sich vor küstennahen Fluten in Acht nehmen. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von Gewitterwolken fernhalten, während kleine Boote im Golf bis Sonntag den Hafen nicht verlassen sollten, so die Meteorologen.