Kühle Temperaturen von 19°C werden am Samstag in den Nachmittagsstunden in Chiang Mai gemessen. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zu den Vorjahren herrscht derzeit kein Smog. Foto: Marcel Ebneter

PATTAYA/CHIANG MAI: Sowohl in Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand als auch in Chiang Mai im hohen Norden des Landes wurden in den letzten Tagen ungewöhnlich tiefe Temperaturen gemessen.

Nach der Hitze der Vorwoche herrscht in Pattaya an diesem Wochenende ein laues Lüftchen. Foto: Jahner

In Pattaya wurden am Sonntag (3. April 2022) um 08.00 Uhr Temperaturen von 19°C gemessen, was für April – erfahrungsgemäß der heißeste Monat im Jahr – ungewöhnlich kühl ist. Denn normalerweise klettert das Quecksilber um diese Jahreszeit bereits in den frühen Morgenstunden auf bis zu 29°C.

Ächzten vor einer Woche noch Urlauber und Residenten unter sengender Hitze, lässt der derzeitige Temperatursturz besonders die Einheimischen frieren. Foto: Jahner

Ähnliches berichtet FARANG-Leser Marcel Ebneter aus Chiang Mai am Samstag (2. April) der Redaktion: „Das Wetter ist ungewöhnlich kühl und regnerisch mit Temperaturen von 19°C. Und das am 2. April um 14.40 Uhr“, so Marcel Ebneter.

19°C sind sowohl für Chiang Mai als auch Pattaya ungewöhnlich tiefe Temperaturen im April. Foto: Marcel Ebneter

„Smog hatten wir dieses Jahr selten – bis Februar sogar überhaupt nicht – und wenn, dann lediglich für ein, zwei Tage“, berichtet Marcel Ebneter. „Von Dezember 2021 bis jetzt hat es darüber hinaus immer wieder alle zwei- bis drei Wochen Mal geregnet“, fügte er hinzu.