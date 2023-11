Kühles Wetter im Norden Thailands

BANGKOK: Das Hochdrucksystem über dem Nordosten bringt am Dienstag (14. November 2023) in weiten Teilen Nordthailands kühleres Wetter, leichten Regen und gelegentliche Gewitterschauer.

Östliche Winde wirken sich weiterhin auf die östlichen und unteren zentralen Regionen aus, während im Süden oft heftige Regenfälle vorherrschen.

Die Menschen in der südlichen Region sollten sich auf sintflutartige Regenfälle und aufgestaute Niederschläge einstellen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Erdrutschen führen können, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen und in tief liegenden Gebieten.

Der Seegang im Golf von Thailand wird 1 bis 2 Meter betragen, in der Andamanensee jedoch niedriger ausfallen. Kleinen Schiffen sollten vorsichtig navigieren und Gebiete mit Gewitter meiden.

Vom 16. bis 19. November 2023 wird ein weiteres Hochdruckgebiet bzw. eine kühle Luftmasse aus China seinen Einfluss auf Thailand verstärken und zu vereinzelten Gewittern im Norden führen, gefolgt von sinkenden Temperaturen und starkem Wind.

In der nordöstlichen Region werden die Temperaturen um 5 bis 7 Grad Celsius sinken, in den nördlichen und zentralen Regionen einschließlich dem Großraum Bangkok um 4 bis 6 Grad Celsius und in der östlichen Region um 2 bis 4 Grad Celsius.