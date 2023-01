BANGKOK: Nach Aussage des Meteorologischen Amtes werden die Temperaturen in den nordöstlichen Provinzen Thailands bis Donnerstag (19. Januar 2023) um 4 bis 6 °C sinken, im Großraum Bangkok sowie in den nördlichen, zentralen und östlichen Regionen im gleichen Zeitraum um 2 bis 4 °C.

Das kalte Wetter ist laut den Meteorologen auf die Ankunft einer starken Kaltfront über Nordthailand und dem Südchinesischen Meer zurückzuführen.

Die Menschen in Südthailand sollten sich währenddessen auf Sturzfluten am Fuße der Berge und Überschwemmungen an den Flussufern gefasst machen, da aufgrund des Nordostmonsuns, der den südlichen Golf von Thailand und den Süden überzieht, starke Regenfälle vorhergesagt werden.

Im nördlichen Golf werden raue See und starker Wind vorhergesagt, mit Seegang von zwei Metern und etwa drei Metern in stürmischen Gebieten.

Den Bewohnern der südlichen Küstenlinie an der Ostküste des Golfs von Thailand wird geraten, sich auf Sturmfluten einzustellen, und kleine Schiffe sollten zu ihrer Sicherheit nicht aufs Meer hinausfahren.