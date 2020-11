Kühles Wetter hilft dem Tourismus in Chiang Mai

Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.20

Lange arteschlangen am Chiang Mai International Airport. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Dank der niedrigen Temperaturen seit Anfang November meldet die Tourismusbranche der Region einen merklichen Aufschwung.

Laut La-Iad Boonsrithong, Präsidentin der Hotel-Vereinigung im oberen Norden, waren im Oktober die Hotels in der Provinz im Durchschnitt nur zu 15 Prozent ausgelastet, im November hingegen stieg die Zimmerbelegung in der Innenstadt auf 40 Prozent. Einige Hotels in Bergregionen meldeten eine Auslastung bis zu 60 Prozent.

Viele Besucher haben von dem Konjunkturpaket der Regierung „Rao Tiew Duay Kann“ (Wir reisen zusammen) profitiert. Touristen können neben dem staatlichen Zuschuss bis zu 40 Prozent des Zimmerpreises aus einer Vielzahl von Hotelangeboten wählen, die niedrige Zimmerpakete anbieten.

Nach Angaben des stellvertretenden Direktors des Internationalen Flughafens Chiang Mai, Mattayan Kraisornthongsri, zählte der Airport im November durchschnittlich 22.000 Passagiere pro Tag. Rund 90 Prozent der Passagiere sind Thailänder, der Rest Ausländer, die in Thailand arbeiten oder nicht in ihr Heimatland zurückkehren konnten oder wollten. Vor Covid-19 bewältigte der Flughafen täglich durchschnittlich 40.000 Passagier. Mattayan fügte hinzu, der Flughafen werde ab dem 1. Dezember vom Terminalkontrollsystem auf Inline-Screening umstellen. Das erhöhe die Effizienz und Sicherheit der Passagierkontrolle