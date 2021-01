Verschmutzte Luft sorgte in Pattaya und in anderen Landesteilen für schlechte Sicht. Foto: Jahner

BANGKOK: Das Meteorologische Amt sagt für die nächsten Tage kühles Wetter mit kräftigen Winden voraus.

Im Osten und in der Zentralebene des Landes geht das Quecksilber um 3°C und 5°C zurück. Beständiger Wind könnte dazu führen, dass die staubige Luft durcheinandergewirbelt und der Smog vertrieben wird, der sich in der vergangenen Woche über den beiden Regionen, insbesondere in Bangkok und Pattaya, angesammelt hatte.

Die Schifffahrt an der Ostküste des Landes wird vor starkem Seegang mit bis zu zwei Meter hohen Wellen gewarnt, weshalb besonders kleine Boote im Hafen bleiben sollten.

Laut den Meteorologen sorgt ein starkes, aus China kommendes Hochdruckgebiet dafür, dass die kühleren Temperaturen und der starke Wind auch in den nächsten drei Tagen anhalten werden.