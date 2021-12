Kühler, trockener Winter sorgt für hohe Feinstaubwerte

Dicke Luft in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Eine vom Gesundheitsministerium durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Menschen in Thailand zwar Angst vor einer Ansteckung mit der Covid-19-Variante Omikron haben, aber auch wegen der Luftverschmutzung besorgt sind.

Dr. Suwanchai Wattanaying-charoencha, der Generaldirektor des Ministeriums, sagte am Donnerstag gegenüber der Presse, dass die PM2,5-Feinstaubkonzentration in der Luft in Bangkok, Samut Sakhon, Samut Prakan, Phichit und Phitsanulok ein besorgniserregendes Level erreicht hat.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Grenzwert für PM2,5 von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, in Thailand liegt der Grenzwert hingegen bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Dr. Suwanchai schätzt, dass die PM2,5-Belastung aufgrund der schwachen Winde wahrscheinlich weiter weiter zunehmen wird. Er fügte jedoch hinzu, dass stärkere Winde vom Südchinesischen Meer die Situation im oberen Nordosten sowie in Bangkok und den umliegenden Gebieten Mitte des Monats verbessern dürften.