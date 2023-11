BANGKOK: In der nordöstlichen Region wird es am Freitag (24. November 2023) zu einem Temperaturrückgang und starken Winden kommen, während die nördlichen, zentralen und östlichen Regionen derzeit einen kühleren Morgen mit Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad Celsius erleben.

Es wird erwartet, dass ein Hochdrucksystem oder eine kalte Luftmasse aus China über Nordvietnam und dem Südchinesischen Meer herabsinkt und bis heute Abend die obere nordöstliche Region Thailands erreichen wird. Die Menschen sollten aufgrund der wechselnden Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit achten und sich vor möglichen Gefahren durch trockenes Wetter in Acht nehmen.

Für die Golfküste und die südliche Region Thailands wird erwartet, dass der Tiefdruckgürtel über dem Südchinesischen Meer über den Golf von Thailand zieht. Dieses Wetterszenario wird in einigen Gebieten der südlichen Golfküste heftige Regenfälle verursachen und für Seegang von 2 bis 3 Meter sorgen, bei Stürmen auch mehr. In der Andamanensee werden in Gebieten mit Gewittern Seegang von etwa 1 Meter und höher auftreten.

Die Menschen in der Südregion sollten sich vor den Gefahren schwerer und aufgestauter Regenfälle in Acht nehmen, die von heute bis Montag (27. November 2023) zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen könnten, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Gewässern und in tief liegenden Gebieten. Kleine Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und Fahrten in Gebieten mit Gewitter vermeiden.