BANGKOK: Die traditionelle kühle Jahreszeit in Thailand wird dieses Jahr voraussichtlich erst gegen Ende dieser Woche einsetzen, was etwa zwei Wochen später ist als in den Vorjahren, so das Meteorologische Amt. Diese Verzögerung wird auf unbeständige Wetterbedingungen zurückgeführt, die durch die Auswirkungen von El Niño verursacht werden.

Normalerweise beginnt die kältere Jahreszeit in Thailand Mitte Oktober, doch in diesem Jahr wird erwartet, dass sie erst in den kommenden Tagen Fahrt aufnimmt. Das Ministerium für Meteorologie und Klimawandel gibt für morgen (31. Oktober 2023) eine „moderate“ Abkühlung in Oberthailand bekannt, die bis nächsten Montag (6. November 2023) anhalten soll und als ein Zeichen für den Klimawandel interpretiert wird.

Besonders der Nordosten des Landes wird einen spürbaren Temperaturrückgang erleben, wobei jedoch Regen und sporadische Gewitter weiterhin möglich sind. Die Niederschläge sollen jedoch im Vergleich zu den Vorjahren abnehmen.

Die tiefste Phase der Kälte wird voraussichtlich Anfang des nächsten Monats beginnen und bis Ende Januar anhalten. Für den oberen Teil des Landes wird eine Durchschnittstemperatur von 21 bis 22 Grad Celsius prognostiziert, was etwa 1,5 Grad Celsius wärmer ist als in der letzten kühlen Jahreszeit des Vorjahres.

Die Tiefsttemperaturen in den Regionen Nord und Nordost werden voraussichtlich zwischen 9 und 1 Grad Celsius liegen. In Bangkok wird es mit 17 bis 18 Grad Celsius ebenfalls kühler sein, und die umliegenden Provinzen werden Tiefsttemperaturen von 15 bis 16 Grad Celsius verzeichnen.

Während der kühlen Jahreszeit besteht die Möglichkeit von Bodenfrost auf den Berggipfeln in den höheren Regionen des Landes. Dieses Jahr bringt somit eine ungewöhnliche Verzögerung des kälteren Wetters in Thailand mit sich, begleitet von höheren Temperaturen in einigen Regionen und den anhaltenden Auswirkungen von El Niño.