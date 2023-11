BANGKOK: In Thailand kündigt sich für den morgigen Dienstag (14. November 2023) ein Temperaturrückgang an, der den Eintritt in die kühle Jahreszeit signalisiert.

Laut dem Meteorologischen Amt bewegte sich am Wochenende eine Kaltfront von Norden heran, begleitet von kräftigen Winden.

Trotz des Einflusses des Südostwindes wird in den unteren Teilen des Ostens, im Nordosten, in der Zentralregion sowie in Bangkok und den umliegenden Provinzen vor allem Regen und Gewitter erwartet.

Auch im Süden und am Golf von Thailand ist Regen prognostiziert. Das Meteorologische Amt hat Fischer vor starken Winden und hohen Wellen gewarnt.

Ab Dienstag wird eine mäßige bis starke Kaltfront aus dem Norden über den oberen Teil des Landes ziehen und dabei von kräftigen Winden begleitet sein.

In den kommenden Tagen könnte es im oberen Teil des Landes weiterhin zu Regen kommen. Danach setzen die Temperaturen zu einem Rückgang an, was den Beginn der kühlen Jahreszeit am Donnerstag (16. November 2023) ankündigt.

Das Meteorologische Amt informierte, dass die niedrigsten Temperaturen am kommenden Wochenende auf den Berggipfeln erwartet werden, und warnte vor möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung durch den Wechsel der Jahreszeiten.

Die Bewohner der südlichen Region sollten sich auf heftige Regenfälle und starken Seegang vorbereiten, mahnten die Meteorologen.

Gemäß den Angaben der Wetterbehörde wird die kühle Jahreszeit in diesem Jahr etwa zwei Wochen später einsetzen als üblich. Normalerweise beginnt die kühlere Jahreszeit in Thailand Mitte bis Ende Oktober.