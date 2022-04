Kryptowährung Bitcoin

Von: Annett Stein, dpa | 23.04.22

Bitcoins sind im Zuge des Ukraine-Kriegs gerade wieder ein großes Thema. Doch die Kryptowährung braucht – ebenso wie ähnlich konzipierte – absurd viel Energie. Mit Blick auf den Klimawandel passt das nicht mehr in die Zeit. Ließe sich umsteuern? Und will das die Bitcoin-Community?

Vor einem Jahr schockt Elon Musk die Bitcoin-Szene: In einem Tweet gibt der Tesla-Chef am 13. Mai 2021 den Zahlungsstopp des Elektroauto-Produzenten für den Bitcoin bekannt – die Umweltbelastung sei zu hoch. Der Energieverbrauch sei „wahnsinnig“, legt er nach. Die Kryptowährung stürzt ab. Zwar erholt sich der Kurs wieder und erreicht im November einen neuen Höchststand, generell aber hält das Auf und Ab der virtuellen Währung an – und das ist nicht ihr größtes Problem. Es sei schwerlich hinzunehmen, dass es an so vielen Stellen Einschränkungen mit Blick auf den Klimawandel gebe und zugleich den immensen und sehr wahrscheinlich weiter steigenden Energiebedarf des Bitcoin, sagt der Schweizer Informationstechnologe Roger Wattenhofer.

Kryptos vs. Erderwärmung

In einem Buch zur Klimawirkung einzelner Branchen schreibt der britische Experte Mike Berners-Lee, dass niemand heute wissen könne, ob Kryptowährungen weiter erfolgreich blieben oder untergingen. „Doch einige Leute befürchten, dass allein Bitcoin bei gleichbleibendem Wachstum die Erderwärmung innerhalb der nächsten 20 Jahre um über zwei Grad steigen lassen könnte.“

Nach Berechnung des Ökologie-Professors am Institut für Soziale Zukunft an der Lancaster University haben alle Kryptowährungen allein im Jahr 2019 einen Ausstoß von rund 68 Millionen Tonnen CO2 verursacht. „Und ich habe noch nicht einmal den Kohlenstoff eingerechnet, der bei der Herstellung der Maschinen, also Computer, erzeugt wird“, schreibt der Bruder des „Internet-Erfinders“ Tim Berners-Lee.

Hoher CO2-Fußabdruck

In nur zehn Jahren hätten Kryptowährungen bereits 0,12 Prozent des CO2-Abdrucks der ganzen Welt hinterlassen. Sie seien „wohl eine der unsinnigsten Arten des Energieverbrauchs“, ist Berners-Lee überzeugt. „Neben dem Weltraumtourismus zeigen sie wahrscheinlich am deutlichsten, dass der Appetit der Menschen nach Energie schier endlos ist.“