​Wie hoch sind die Steuern für Kryptowährungen in Deutschland und wie unterscheiden sie sich in besonderen Situationen?

Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.22

Wer vor Jahren in den Bitcoin investiert hat, der durfte sich wohl über hohe Gewinne freuen: Lag der Preis des Bitcoin im Jahr 2016 noch bei rund 600 US Dollar, so stieg der Preis Ende 2020 über 20.000 US Dollar und lag im November 2021 bei über 69.000 US Dollar. Auch wenn es immer wieder Korrekturen gegeben hat, so konnte man mit der digitalen Währung durchaus attraktive Gewinne einfahren - und wer sich mit den Prognosen befasst, der kommt zu dem Ergebnis, dass das aktuelle Tief nur ein Abschnitt ist. Denn die Krypto-Experten sind überzeugt, dass der Bitcoin einmal die 100.000 US Dollar-Grenze überspringen wird.

Aber wie sieht es mit den daraus resultierenden Gewinnen aus? Wie sieht der Gesetzgeber die Kryptowährung Bitcoin? Kommt die Abgeltungssteuer zum Einsatz oder wird hier ein anderes System verfolgt?

Kryptowährungen fallen unter die Kategorie „anderes Wirtschaftsgut“

Der Bitcoin (bzw. keine Kryptowährung) wird in Deutschland nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gesehen. Das heißt, hier handelt es sich um ein „anderes Wirtschaftsgut“. Das bedeutet, die Gewinne werden anders als jene Gewinne behandelt, die man etwa im Zuge des Aktieninvestments verbucht. Denn nach Übersteigen der Freigrenze (801 Euro/Alleinstehende; ab 2023 1.000 Euro) werden 25 Prozent des Gewinns automatisch von der Bank abgeführt. Handelt man mit Kryptowährungen, so entfällt die sogenannte Abgeltungssteuer.

Handelt man mit Kryptowährungen, so sind das private Veräußerungsgeschäfte. Der große Vorteil: Wer in den Bitcoin investiert und die Coins länger als ein Jahr in seinem Besitz hat, der muss den Gewinn nicht versteuern - ganz egal, wie hoch der Gewinn ausgefallen ist. Hat man die einjährige Haltefrist nicht erreicht, so wird der Gewinn nach dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Dieser liegt zwischen 14 und 45 Prozent. Auch dann, wenn man mit einem Roboter Trading Gewinne einfährt, müssen diese Beträge versteuert werden. Das deshalb, weil man hier nicht direkt in die Kryptowährung investiert, sondern nur auf die weitere Preisbewegung spekuliert.

So kann eine allfällige Steuerlast reduziert werden

Weiß man, der Gewinn wird steuerpflichtig, so ist es ratsam, sich mit den Möglichkeiten zu befassen, wie man Krypto Steuern minimieren kann. Zuerst natürlich der Hinweis, dass es ratsam ist, die einjährige Haltefrist einzuhalten. Letztlich ist nach einem Jahr der Gewinn steuerfrei. Das heißt, in erster Linie werden Anleger mit einem langen Anlagehorizont bevorzugt.

Muss aber innerhalb der Haltefrist verkauft werden, dann sollte man sich mit der Frage auseinandersetzen, ob nun die FiFo- oder LiFo-Methode eingesetzt werden soll. Bei der FiFo-Methode wird das „First in, First out“-Prinzip verfolgt. Jene Coins, die zuerst gekauft werden, werden auch zuerst verkauft. Bei der LiFo-Methode - „Last in, First out“ - wird das Gegenteil verfolgt. Wichtig ist, wenn es um das Versteuern des Gewinns geht, nachvollziehbar aufschlüsseln zu können, wann zu welchem Preis investiert bzw. zu welchem Preis wieder verkauft wurde.

Zudem ist es wichtig, auch Ausgaben abzuziehen. Wer etwa eine Hardware Wallet gekauft hat oder Plattformgebühren bezahlen muss, kann diese Punkte von der Gewinnhöhe abziehen, sodass ein geringer Betrag versteuert werden muss.

Worauf die Anleger achten müssen

Es fallen mitunter Krypto Steuern in besonderen Situationen an. So etwa, wenn man selbst als Miner aktiv ist. Wer Kryptowährungen durch das sogenannte Minen bzw. Schürfen verdient, der muss die Gewinne versteuern, sofern er diese in eine Fiat-Währung umtauscht. Einkünfte durch Mining fallen unter „sonstige Leistungen“ - eine Steuerpflicht wird fällig, wenn der Gewinn über 256 Euro/Jahr liegt.

Auch dann, wenn man digitale Coins verleiht oder man Staked, entsteht eine Steuerpflicht. Wer etwa seine Krypto-Werte gegen Zinsen verleiht oder sie für das Staking einsetzt, muss nach Übersteigen der Freigrenze von 256 Euro/Jahr die Gewinne versteuern. Lange Zeit wurde diskutiert, ob es hier nicht zu einer verlängerten Spekulationsfrist kommt. Das heißt, nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist würden die Gewinne steuerfrei werden. Das Bundesfinanzministerium kam jedoch zu dem Ergebnis, es handle sich um „Einkünfte aus sonstigen Leistungen“.