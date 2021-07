Kroos verlässt Nationalmannschaft

BERLIN: Die Niederlage gegen England war das letzte Länderspiel von Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 erklärt seinen Rücktritt. Am Freitagabend ziehen erst Spanien und dann Italien ins Halbfinale ein.

Der frühere Weltmeister Toni Kroos hat nach 106 Länderspielen seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft beendet. Das teilte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler am Freitag mit. «Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich», sagte Kroos in seinem Podcast «Einfach mal Luppen». Er habe sich vor der EM Gedanken gemacht und die Entscheidung schon vor dem Turnier getroffen. Wenige Stunden nach der Kroos-Nachricht zog Spanien als erstes Team ins Halbfinale ein, am Abend folgte Italien.

Das Aus der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen England hatte Kroos als «sehr, sehr bitter» bezeichnet. Unmittelbar danach war auch über die Zukunft des Routiniers diskutiert worden. Kroos war in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes immer einer der wichtigsten Ansprechpartner für den aus dem Amt geschiedenen Bundestrainer Joachim Löw, sah sich aber auch häufig Kritik ausgesetzt. Kein Feldspieler kam häufiger oder länger zum Einsatz unter Löw als der Mann mit der Nummer acht.

Das erste Viertelfinale gewannen in St. Petersburg die Spanier gegen die Schweiz im Elfmeterschießen mit 3:1 (1:1, 1:1, 0:1). Der Gladbacher Denis Zakaria fälschte in der 8. Minute einen Schuss von Jordi Alba unhaltbar für seinen Torwart Yann Sommer ins eigene Tor ab - es war bereits das zehnte Eigentor des laufenden Turniers. Xherdan Shaqiri (68.) glich aus. Im Elfmeterschießen verwandelte Mikel Oyarzabal den entscheidenden Elfmeter für die Spanier.

In München trafen am Abend Nicolò Barella (31.) und Lorenzo Insigne (44.) für den Europameister von 1968, Romelu Lukaku (45.+2/Foulelfmeter) gelang der Anschlusstreffer für Belgien. Spanien und Italien treffen nun am kommenden Dienstag im Londoner Wembley-Stadion aufeinander.

In der Münchner EM-Arena leuchtete die Werbebande von Volkswagen wieder in Regenbogenfarben. In St. Petersburg nicht. Sponsor VW erklärte dazu, es habe «Bedenken» der Europäischen Fußball-Union «im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan» gegeben. In Baku wird am Samstag ein weiteres Viertelfinale ausgerichtet. VW gab an, die Entwicklung zu bedauern. Die UEFA verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend auf die auf lokalen Gesetze, mit denen die Sponsorenaktionen konform sein müssten.

Das Spiel in Russland stand zudem im Zentrum der anhaltenden Kritik an den vollen Stadien. In St. Petersburg waren die Corona-Zahlen zuletzt gestiegen. Für den Düsseldorfer Virologie-Professor Ortwin Adams senden die TV-Bilder aus den Stadien die falschen Signale. «Wir spielen auf Risiko vor allem gegenüber zwei Gruppen: den Patienten, die dann doch mit Covid auf den Intensivstationen landen, und denjenigen, die sie versorgen müssen», sagte Adams der «Rheinischen Post» (Freitag/Online).

Am Samstag stehen dann die Viertelfinals zwischen Tschechien und Dänemark (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Baku sowie zwischen Deutschland-Bezwinger England und der Ukraine (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Rom an.