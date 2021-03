Krokodil tötet Achtjährigen

Written by: Redaktion (dpa) | 05/03/2021

JAKARTA: Ein Achtjähriger ist auf der indonesischen Insel Borneo von einem Krokodil getötet worden. Der Junge habe mit seinem Bruder in einem Fluss der Provinz Kalimantan Timur gebadet, als das Tier zugeschlagen habe, teilte der örtliche Such- und Rettungsdienst am Freitag mit.

Sein Vater habe bei dem Vorfall am Mittwoch versucht, ihn zu retten, aber das Reptil sei entkommen. «Er verfolgte das Krokodil und schlug es mit bloßen Händen, aber er konnte nicht mithalten», sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes. Anwohner fingen das sechs Meter lange Krokodil tags darauf und fanden darin die kaum versehrte Leiche des Achtjährigen. Ein in sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie Einsatzkräfte den toten Körper aus dem Leib des Krokodils ziehen, während Familienangehörige weinend zusehen.

Der Fluss sei als Lebensraum für Krokodile bekannt, erklärte der Sprecher. Die Familie sei jedoch oft zum Fluss gegangen, um zu baden und Wasser zum Kochen zu holen. In dem südostasiatischen Inselstaat kommt es immer wieder zu Angriffen der Reptilien.