BANGKOK: Am Montag, 4. Mai 2020 wird in Thailand der Krönungstag zu Ehren Seiner Majestät Königs Maha Vajiralongkorn zelebriert.

Die Krönungszeremonie fand am 4. Mai 2019 im Großen Palast in Bangkok statt. Die Feierlichkeiten zu diesem besonderen Ereignis dauerten mehrere Monate an. Den Traditionen entsprechend lautet der zeremonielle Name seiner Majestät:

Somdet Phra Chao Yu Hua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

Der Krönungstag ist in Thailand ein staatlicher Feiertag, weshalb am 4. Mai in staatlichen Behörden (u.a. die Büros der Immigration) und Betrieben die Arbeit für einen Tag niedergelegt wird. Vereinzelt sind auch Unternehmen der Privatwirtschaft am Krönungstag geschlossen.