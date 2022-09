Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.22

BANGKOK: Nach einer zweijährigen Pause fand vom 11. bis zum 14. September im Amari Watergate Bangkok Hotel die zweite Veranstaltung von Mrs. National Universe statt.

Die Kandidatinnen kamen aus der ganzen Welt und vertraten die Vereinigten Staaten, Japan, Weißrussland, die Philippinen, Laos, Kenia, die Tschechische Republik, Indien, Thailand, Russland, Puerto Rico und Schweden. Im Verlauf der vier Tage wurden die Frauen nach ihren sozialen Fähigkeiten, ihrem Selbstvertrauen, ihrer Persönlichkeit, ihren Kommunikationsfähigkeiten, ihrer Präsentation auf der Bühne und vor der Kamera, ihren Fähigkeiten auf dem Laufsteg, ihren Englischkenntnissen und vielem mehr beurteilt.

An vier Tagen nahmen die Frauen an einem Kochwettbewerb teil, der von Chefkoch Marco, dem Chefkoch des italienischen Restaurants Prego im Amari, geleitet wurde. Außerdem nahmen die Damen an einem zeitgenössischen thailändischen Blumensteckwettbewerb teil, der von Thailands Top-Floristin Sakul Inthakul geleitet wurde. Zusammen mit nationalen und internationalen Medienvertretern machten die Schönen einen Tagesausflug nach Ayutthaya, der UNESCO-Weltkulturerbestätte.

Zum großen Finale im Ballsaal des Amari Watergate waren zahlreiche Zuschauer anwesend. Der Abend begann mit dem Mister National Universe 2022, Viet Hoang aus Vietnam, der die Menge mit einer energiegeladenen Tanznummer unterhielt. Die thailändische Prominente, Geschäftsfrau und Philanthropin Khun Sumanee Guna Kasem, die Ehrenvorsitzende des Wettbewerbs, hielt anschließend die Eröffnungsrede. Am Abend des großen Finales wurden die Frauen anhand ihrer Antworten auf mehrere Fragen und einer Abendkleid-Runde bewertet.

Nach der Auswertung aller Stimmen wurden die Gewinnerinnen bekannt gegeben:



Monicah W Breschini aus Kenia erhielt den Titel Mrs. National World 2022.

Marie Abigael Villanuava Abalos-Bayuga von den Philippinen wurde in der Kategorie "Mrs. National Globe 2022" ausgezeichnet.

Die mit größter Spannung erwartete Auszeichnung Mrs. National Universe 2022 erhielt Lenka Marie Vomocil aus der Tschechischen Republik.



Die Thailänderin Sutta Kiddee erhielt de n Titel für Mrs. National Universe Asia 2022.

Die Wahl der Mrs. National Universe wird von Tanya Siri Vijitsomphong, einer thailändischen Unternehmerin, Medienpersönlichkeit und Herausgeberin und Kreativdirektorin des HOT Magazine, eines Luxus-Lifestyle-Magazins mit Sitz in Bangkok, organisiert und durchgeführt. Laut Tanya "ist der Mrs. National Universe Schönheitswettbewerb eine Möglichkeit, herausragende Frauen zu fördern, die glauben, dass verheiratet zu sein oder Kinder zu haben, sie nicht davon abhalten sollte, ihre Träume zu verwirklichen". An der Wahl können Frauen im Alter von 30 bis 55 Jahren teilnehmen.