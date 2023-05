Krönung von König Charles III. am Freitag

Eingangstüre zum Regierungssitz des amtierenden Premierministers in der Downing Street 10 in London. Foto: epa/Will Oliver

Von der Isle of Skye bis Cornwall: Krönungsblumen in der Abbey

LONDON: Nieswurz, Tulpen, Glockenblumen: Die Westminster Abbey wird anlässlich der Krönung mit Blumen aus allen Teilen des Vereinigten Königreichs geschmückt. Die Pflanzen kamen zwei Tage vor dem Großereignis an der Kirche an, wo sie am Samstag den Hochaltar, den Eingang, den Chorraum und das Grab des unbekannten Soldaten schmücken werden. Die 120 verschiedenen Arten bilden nach Angaben des Palasts ein breites Spektrum der britischen Flora ab. Einige wachsen normalerweise auf der schottischen Isle of Skye im Norden, andere in Nordirland, wieder andere im südwestlichen Cornwall.

Die Auswahl der Blumen und Pflanzen, die von der Organisation Flowers from the Farm und der Royal Horticultural Society bereitgestellt werden, sollen nach Angaben des Palasts die Liebe des Königspaars zur Natur und ihre Leidenschaft fürs Gärtnern widerspiegeln. Beim Schmücken wird auf nachhaltige Methoden - etwa ohne die Verwendung von Einwegplastik - geachtet.

Vorne sollen zwei Blumenarrangements stehen, die farblich vom Hochaltar und den königlichen Roben inspiriert sind. Darin kommt Nieswurz vor, eine der Lieblingsblumen von König Charles III., die er auch bei seiner Hochzeit mit Camilla im Knopfloch trug. Den Altar schmücken unter anderem Zweige von Buchen, die von Charles' mittlerweile gestorbenen Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip gepflanzt wurden.

Nach dem Großereignis sollen alle Blumen und Sträucher an die Organisation Floral Angels gespendet werden. Freiwillige Helfer binden die Blumen zu Sträußen und bringen sie etwa in Pflegeheime oder Hospize.

«Please mind the gap»: König Charles und Camilla machen Bahnansage

LONDON: Zum verlängerten Krönungswochenende in Großbritannien werden Bahnreisende von ihrem König persönlich zur Vorsicht aufgefordert. Der 74-jährige Monarch, der am Samstag in der Westminster Abbey zum König gekrönt werden soll, hat gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (75) eine Bahndurchsage aufgenommen. Diese soll am Wochenende und am Krönungsfeiertag am Montag im gesamten Streckennetz der Züge in Großbritannien und der Londoner U-Bahn zu hören sein.

«Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende», beginnt Charles die Ansage. Camilla sagt darauf: «Wo auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise.» Der König schließt mit dem in der Londoner Underground häufig zu hörenden: «Please mind the gap» (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).