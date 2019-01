Als Lebensretter erwies sich ein Kroate am Strand an der Beach Road. Foto: Thaivisa

PATTAYA: Ein kroatischer Tourist hat am letzten Wochenende im Meer vor dem Bella Vista Hotel an der Beach Road zwei Urlauber vor dem Ertrinken gerettet.

Der 51-Jährige will sich nicht als Held sehen, sondern als „guter Samariter“. „Thai Visa“ berichtete er von seiner Rettungsaktion und forderte gleichzeitig Rettungsschwimmer für die Strände Pattayas. Zwei Männer, offenbar Chinesen, waren schwimmen gegangen. Der Kroate sah, wie sie plötzlich Probleme bekamen und sich gegenseitig festhielten. Der 190 cm große Tourist sprang in das Meer und brachte die beiden Schwimmer an den Strand. Es sei nicht einfach gewesen, weil sich die beiden Männer an ihn geklammert hätten. „Als ich zu ihnen kam, packten sie mich, als wäre ich eine Million Euro“, sagte der Kroate.