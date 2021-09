Foto: The Nation

CHUMPHON: In Chumphon wird Kritik über die Nahrungsmittelversorgung von Covid-19-Patienten in staatlichen Feldkrankenhäusern laut, nachdem zwei genesene Patienten die Medien über die die Zustände in den Isolierungszentren unterrichteten.

Am Samstag trafen sich zwei Personen mit Pressevertretern und präsentierten ihnen zwei Tüten mit Essensrationen, die sie vor ihrer Entlassung im Covid-19-Isolationszentrum im Chumphon College of Technology im Bezirk Thung Tako ausgehändigt bekamen. Die beiden Männer kritisierten, dass der Preis für die Verpflegung angesichts der Menge und Qualität der Lebensmittel nicht gerechtfertigt sei.

Die erste Tüte enthielt gekochten Reis, ein gekochtes Ei und pikant gebratenes Gemüse mit drei Stückchen Schweinefleisch. Die zweite Tüte enthielt gebratenen Reis mit drei Würstchenstücken, eine Suppe mit einem Stück Kürbis, ein Dessert aus gekochten grünen Bohnen und ein Päckchen „Phrik Nam Pla“ (Fischsause mit Chilis) zum Würzen.

Die Männer gaben an, dass sie am 14. August positiv getestet wurden und nach der zweitägigen Behandlung im Thung Tako Hospital in das Covid-19-Isolationszentrum im Chumphon College of Technology verlegt wurden.

Nach vier bis fünf Tagen im Isolationslager mussten die Männer feststellen, dass die Nahrungsmittelqualität zunehmend schlechter wurde, weshalb sie sich für den Verzehr getrockneter Lebensmittelspenden entschieden. Die ehemaligen Patienten kritisierten auch die Qualität der Essensverpackung, da das Essen stets in dünnen Plastiktüten ausgehändigt wurde.

„Wir fordern die Behörden dringend auf, das zu untersuchen. Das Essen kostet 150 Baht pro Patient, aber die tatsächliche Qualität und Quantität dessen, was geliefert wird, entspricht höchstens 60 Baht. Wir fordern eine mäßige Qualität des Essens für Hunderte von Patienten im Isolationszentrum“, so die beiden ehemaligen Patienten.

Anschließend fuhren die Reporter zum Ort der Essenszubereitung. Die Küche befand sich in einem Hof, in dem Palmfrüchte gepflückt werden, was sie als ungeeignet für die hygienische Zubereitung von Speisen für ein Feldkrankenhaus empfanden.

Für die tägliche Verpflegung der Patienten im Isolationszentrum in Chumphon stellt die Regierung ein Budget in Höhe von 15.000 Baht zur Verfügung. Täglich werden fast 150 Patienten im Thung Tako CI in Chumphon behandelt.