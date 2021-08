Von: Björn Jahner | 27.08.21

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya ist in die Kritik von Umweltschützern und großen Bevölkerungsteilen geraten, nachdem bekannt wurde, dass der alte Baumbestand an der Beach Road im Zuge der Neugestaltung der Strandpromenade gerodet und dem Vorbild von Miami Beach durch Palmen ersetzt werden soll.

Im Kreuzfeuer der Kritik steht Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem. Seine Entscheidung, die über 50 Jahre alten Katappenbäume an der Strandpromenade zu fällen und durch ansehnliche Palmenarten wie Dattelpalmen zu ersetzen – ein 116 Millionen Baht teures Projekt – bringt nicht nur Umweltaktivisten auf den Plan, sondern auch die unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise leidenen Einwohner der Stadt, die das Budget lieber in der Virusbekämpfung eingesetzt sehen würden.

Für die Umsetzung des Projekts verpflichtet wurde das Landschaftsbauunternehmen Nong Nooch Landscape & Garden Design Co., das vergangenene Woche damit begann, den alten Baumbestand an der Strandpromenade zu fällen und damit einen Sturm der Entrüstung auslöste.

Bürgermeister: Palmen bieten Passanten mehr Sicherheit

Demonstrationen aufgebrachter Bürger sorgten schließlich dafür, dass die Baumfällarbeiten vorübergehend eingestellt wurden und sich der in die Kritik geratene Bürgermeister von Pattaya in den Medien zu Wort meldete. Gegenüber der Presse erklärte Khun Sonthaya, dass die Planer sorgfältig und rücksichtsvoll mit den Bäumen umgegangen seien und mindestens 75 Prozent des alten Baumbestandes an der Beach Road erhalten bleiben würde. Der Plan sehe vor, nur höhere, schnell wachsende Bäume zu fällen, auch aus Sicherheitsgründen, beteuerte er. Er fügte hinzu, dass besonders ältere Katappenbäume zu Ästbrüchen neigen würden, vor allem bei stürmischem Wetter. Mehrere Passanten hätten sich laut Khun Sonthaya bereits verletzt. Die unter Thais als „Hoo Kwang“ bekannten Bäume sind in vielen thailändischen Badeorten heimisch, so auch in Patttaya.

Der Protest der Menschen brachte die Medien auf den Plan und schließlich auch Ponthep Meunpong, Dozent für Waldbau an der forstwirtschaftlichen Fakultät der Kasetsart-Universität. In einem Facebook-Posting nahm Khun Ponthep Bezug auf die Aussage des Bürgermeisters, dass die Äste der alten Bäume besonders bei Wind brüchig seien und herunterfielen, so dass die Arbeiter der Stadtverwaltung sie ständig einsammeln müssten. Einige Äste hätten zudem Touristen getroffen und seien der ausschlagebende Grund gewesen, dass sich Bürgermeister Sonthaya die Neugestaltung der Promenadeentschied.

Forstwissenschaftler: Bäume wichtig für den Erosionsschutz

Khun Pornthep sagte in seinem Posting, dass er jedes Mal innerlich seufzen würde, wenn er Gründe wie diese höre. Er nannte neun Argumente, warum die alten Bäume bestehen bleiben sollten und die Anschafffung neuer Palmen reine Geldverschwendung sei. Dem Forstwissenschaftler folgend wurden die alten Bäume zwischen 1965 und 1969 als Setzlinge gepflanzt. Folglich befinden sie sich im Schnitt 52 bis 56 Jahre an ihrem bisherigen Standort an der Beach Road und verfügen über ein ausgeprägtes Wurzelsystem, das Erosion am Strand verhindert.

Die neuen Ersatzpalmen betrachtet Khun Pornthep deshalb als viel problematischer, da sie mit zunehmender Höhe immer mehr Verstrebungen bräuchten, um dem Wind standzuhalten. Außerdem lassen sich die Blätter der alten Bäume aufgrund ihrer Beschaffenheit leichter einsammeln als die Palmwedel.

Einwohner schätzen „Hoo Kwang“-Bäume als Schattenspender

Bei Strandbesuchern und -händlern seien die alten „Hoo Kwang“-Bäume äußerst beliebt, da sie ihnen Schatten spenden, betont Khun Pornthep. Die meisten Einwohner wollten deshalb nicht, dass die Strandpromenade nach dem Vorbild von Miami mit neuen Palmen bepflanzt und umgestaltet wird.

Er gab zu bedenken, dass mit dem Kahlschlag Pattayas natürliches Erbe für immer vernichtet werden würde – im Namen der Schönheit und Pflege.