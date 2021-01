Kritik an Impfstrategie - Berlin weist Vorwürfe zurück

BERLIN: Hat Deutschland zu wenig Corona-Impfstoff bestellt? Mehrere Politiker werfen der Regierung Versäumnisse vor. Diese verteidigt sich.

Während in Deutschland immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, geht die Debatte über die Impfstrategie der Regierung weiter.

Kritik an der Form der Impfstoffbeschaffung kam unter anderem vom sozialdemokratischen Koalitionspartner (SPD) und aus den Reihen der Opposition. Die Regierung verteidigte dagegen das bisherige Vorgehen. «Es gibt genug Impfstoff für Deutschland», sagte am Montag ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte zuvor am Montag im ARD-«Morgenmagazin» eine «nationale Kraftanstrengung» unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel gefordert. Deutschland stehe im Vergleich zu anderen Ländern bei der Impfstoffmenge schlechter da, sagte Klingbeil.

Länder außerhalb der EU wie die USA und Großbritannien hatten Impfstoffen nach weniger umfangreichen Prüfungen Notfallzulassungen erteilt und begannen deshalb früher mit dem Impfen. Die Umsetzung läuft in Deutschland über die 16 Bundesländer, die jeweils eigene Regelungen haben. «Wir sehen in diesen Tagen, dass es chaotische Zustände gibt», sagte Klingbeil. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion der Liberalen (FDP), Christine Aschenberg-Dugnus, nannte die Beschaffung des Impfstoffes eine «einzige Katastrophe».

Bislang wurden in Deutschland 1,3 Millionen Dosen des Impfstoffes der Mainzer Firma Biontech an die Bundesländer geliefert. Damit werden zunächst Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal versorgt.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) - der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten - sind bislang rund 265.000 Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft worden. Der landesweite Durchschnitt liegt demnach bei 3,2 Impfungen pro 1000 Einwohner. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner.

Bis einschließlich 1. Februar sollen weitere 2,68 Millionen Impfdosen an die Bundesländer verteilt werden. Die Kritiker halten das für zu wenig, Deutschland hätte aus ihrer Sicht jenseits der europäischen Vereinbarungen eine größere Menge des Impfstoffes separat sichern sollen.

Berlin weist diesen Vorwurf zurück. Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte am Montag die Entscheidung für eine Beschaffung des Corona-Impfstoffs durch die EU. Die Bundesregierung stehe hinter dieser «Grundsatzentscheidung», sagte er. «Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg war und ist.»

Seibert reagierte auf kritische Fragen von Journalisten, die auf eine zu geringe Zahl an Impfdosen und ein langsames Tempo bei den Impfungen in Deutschland zielten. Seibert räumte - auch mit Blick auf die Umsetzung der Impfstrategie in den Ländern - ein, «dass es derzeit noch nicht an allen Stellen optimal läuft».

In diesem Geiste werde Kanzlerin Merkel auch am Dienstag die Gespräche mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise führen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums versicherte: «Es gibt genug Impfstoff für Deutschland.» Es sei «von Anfang an klar gewesen, dass es jetzt am Anfang knapp sein würde mit dem Impfstoff».

670.000 Dosen des Biontech-Impfstoffs kommen am Freitag, 8. Januar, nach Angaben des Gesundheitsministeriums dazu. Bis Anfang Februar sind jeweils montags drei weitere Liefertermine vorgesehen. Ende des 1. Quartals sollen elf Millionen Impfdosen bereitstehen.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist bislang der einzige, der in der EU zugelassen ist. Noch im Januar könnte der Impfstoff eines anderen Herstellers dazukommen: Die Bundesregierung rechnet für den 6. Januar mit der EU-Zulassung des Impfstoffs von Moderna. Bis Montag sind in Deutschland 265.000 Impfungen verabreicht worden.

Regierungssprecher Seibert betonte, der europäische Zusammenhalt habe sich gerade in der Pandemie als wichtig erwiesen. Im Juni hätten sich Frankreich, Italien und die Niederlande gemeinsam mit Deutschland entschieden, die Verantwortung für die Impfstoffmengen der Europäischen Kommission zu übertragen. Das Gesundheitsministerium betonte, dass es nichts an der aktuellen Impfstoffmenge geändert hätte, wenn Deutschland den Impfstoff im nationalen Alleingang bestellt hätte.

Auch die EU-Kommission verteidigte am Montag das Vorgehen. «Die Zahl der Impfstoffe, die wir haben, reicht aus», sagte Kommissionssprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Die Mittel müssten nun aber erst produziert und verteilt werden.

Schon im Herbst habe man gesagt, dass die Auslieferung der Impfstoffe ab Jahresende 2020 schrittweise ausgebaut werde und große Lieferungen im April zu erwarten seien. «Deshalb ist es ziemlich erstaunlich zu sehen, dass wir uns jetzt umdrehen und sagen: 'Warum sind noch nicht alle Impfstoffdosen auf dem Markt?'», sagte Mamer.

BERLIN: Mehr als 264.000 Menschen in Deutschland sind bislang gegen Covid-19 geimpft worden.

Bis Montag (Stand 12.00 Uhr) wurden insgesamt 264.952 Impfungen an das Robert Koch-Institut (RKI) - die Bundesbehörde für Infektionskrankheiten - gemeldet. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl dort erfasster Geimpfter um 22.234, wie aus den RKI-Angaben hervorgeht. Diese Zahl könne allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegele nicht die Zahl der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider, betont das RKI.

Die meisten Impfungen pro 1000 Einwohner wurden vom RKI bisher für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (7,1) erfasst, gefolgt von Sachsen-Anhalt (6,1) und Hessen (5,3). Die wenigsten Impfungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden bisher aus Thüringen (0,4), Niedersachsen (0,7) und Sachsen (1,2) gemeldet. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 3,2 Impfungen pro 1000 Einwohner. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner.

Unter den Geimpften sind rund 114.300 Bewohner von Pflegeheimen. Etwa 122.400 Menschen erhielten die Impfung aus beruflichen Gründen. Darunter fällt medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal in der Altenpflege. Insgesamt 62.805 Menschen wurden wegen ihres hohen Alters über 80 Jahre geimpft. In knapp 8000 Fällen gab es einen medizinischen Anlass. Pro Person kann es mehr als einen Grund für die Impfung geben.

Die Werte, die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegen, können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen zum Impfgeschehen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden.

Deutsche Wintersportorte wollen nächstem Ansturm vorbeugen

TORFHAUS/WINTERBERG: Nach einem erneuten Ansturm am Wochenende haben zahlreiche Wintersportorte in Deutschland weitere Maßnahmen ergriffen, um große Menschenansammlungen auf den Pisten und Hügeln zu verhindern.

Es wurden Parkplätze mit Bauzäunen gesperrt, Betretungsverbote für Skipisten und Rodelhänge vorbereitet und Straßensperren erwogen. Einige Orte wollen sich weitgehend abriegeln. In den Mittelgebirgen soll es über die Woche hinweg winterlich bleiben.

Warnungen von Behörden und Polizei hatten in den vergangenen Tagen kaum Wirkung gezeigt: Trotz des Lockdowns und der Corona-Regeln zog es Menschenmassen in die Ausflugsziele in den verschneiten Bergregionen Deutschlands. Dabei sind Lifte und Pisten sowie Restaurants und Hütten geschlossen. Immer wieder kam es zu Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

Die Eifel-Gemeinde Hellenthal im Bundesland Nordrhein-Westfalen sperrte am Montag die Zufahrt zu Parkplätzen an den Ausflugszielen mit Bauzäunen ab. Mitarbeiter aus der Verwaltung seien vor Ort, um die Verbote durchzusetzen, sagte ein Sprecher der Stadt. In Winterberg - ebenfalls in Nordrhein-Westfalen - blieb es am Montag zunächst ruhig, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Dort waren am Sonntag wichtige Zufahrtsstraßen gesperrt worden.

Auch im winterlichen Harz in Sachsen-Anhalt beruhigte sich die Lage nach Angaben der Polizei zum Wochenbeginn. Im niedersächsischen Oberharz waren die Parkplätze dagegen wieder voll.

Der Bürgermeister des Thüringer Wintersportorts Oberhof, Thomas Schulz, kündigte an, die Stadt kurz vor Beginn des Biathlon-Weltcups am Ende der Woche weitgehend abriegeln zu wollen. «Es sollen nur noch Leute Zugang haben, die hier wohnen oder arbeiten oder ein berechtigtes Interesse daran haben, hierher zu kommen», sagte er auf Anfrage.