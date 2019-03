Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.19

PATHUM THANI: Ein 15-jähriges Mädchen vertrug die Kritik seiner Eltern, es würde seine ganze Zeit am Handy verbringen nicht, und erschoss sich.

Der Teenager schlich sich aus dem Zimmer, griff sich die 38er Waffe seines Vaters, und ging zurück in sein Zimmer. Eine Kugel traf das Gesicht zwischen den Augenbrauen, eine weitere wurde in der Zimmerdecke gefunden. Die Schülerin der Klasse M4 hinterließ eine Nachricht. Sie entschuldigte sich mehrfach, für alles und bei allen. Oberst Panyaphat Dechachotphisit von der Polizeiwache Pratunam Chulalongkorn berichtete, die Eltern hätten ihm erzählt, sie hätten ihre Tochter dafür kritisiert, dass sie ihre ganze Zeit an ihrem Telefon in den sozialen Medien verbracht habe.