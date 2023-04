Von: Björn Jahner | 20.04.23

BANGKOK: Der Widerstand gegen eine für Donnerstag (20. April 2023) in der Khao San Road in Bangkok geplante Veranstaltung zum Rauchen von Cannabis wächst, die mit der „420“-Feier der Cannabis-Kultur auf der ganzen Welt am 20. April 2023 zusammenfällt.

Assoc. Prof. Phiphat Nonthnathorn, Präsident der Association of Researchers of Thailand (ART), und Prasitchai Nunual, ein Aktivist einer Gruppe, die sich „Writing Thailand's Cannabis Future“ nennt, teilten ihre Besorgnis darüber, dass die Veranstaltung eine falsche Botschaft über Marihuana aussenden könnte, was zu einem noch stärkeren Widerstand gegen die kürzlich erfolgte Neueinstufung der Droge führen könnte.

Assoc. Prof. Phiphat forderte den Organisator der Veranstaltung mit dem Namen „Khaosan420“ auf, die Entscheidung zu überdenken, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Frage der Legalisierung von Cannabis in Thailand hitzige Debatten ausgelöst und Befürchtungen geweckt hat, dass die Pflanze zu Freizeitzwecken missbraucht werden könnte.

Da einige Parteien im Wahlkampf darauf drängen, Cannabis wieder als Rauschgift einzustufen, könnte eine solche Veranstaltung ihnen helfen, angesichts der zu erwartenden Gegenreaktion mehr öffentliche Unterstützung zu gewinnen, so Assoc Prof. Phiphat.

Auch Forschungseinrichtungen und Organisationen, die an medizinischem Cannabis arbeiten, könnten darunter leiden, fügte er hinzu.

„Die Veranstaltung sollte widerspiegeln, wie wichtig Cannabis für die Menschheit sein kann, und nicht etwas, das möglicherweise seine Bedeutung untergräbt, indem es der Öffentlichkeit zeigt, dass es beim Nutzen von Cannabis nur um den Genuss von Gras geht“, merkte er an.

„Junge Leute, die für Cannabis sind, sollten sich besser etwas Neues und Besseres einfallen lassen, anstatt das alte negative Bild von Cannabisrauchern aufrechtzuerhalten“, sagte Assoc Prof. Prasitchai.

Das Rauchen von Cannabis in der Öffentlichkeit ist eine Straftat, die nach Abschnitt 74 des Gesetzes über die öffentliche Gesundheit verboten ist, sagte Supachai Jaisamut, Registrator der Bhumjaithai-Partei, die die Legalisierung von Cannabis für medizinische und gesundheitliche Zwecke unterstützt.

Das Gesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Monat und/ oder eine Geldstrafe von bis zu 2.000 Baht für Kiffer vor, die ein öffentliches Ärgernis darstellen.

„Wir werden nicht zulassen, dass sie hier auf der Khao San Road eine Veranstaltung zum Kiffen abhalten, weil wir nicht damit einverstanden sind, dass die Leute in der Öffentlichkeit frei rauchen“, betonte Sanga Ruangwattanakul, Präsident der Khao San Business Association.

Er äußerte den Verdacht, dass der Name der Straße nur benutzt wurde, um für die Veranstaltung zu werben, da er gehört hatte, dass sie von einem unbekannten Organisator in der Ram Buttri Road abgehalten werden sollte. Die Polizei erklärte, es seien keine Genehmigungen eingeholt worden.