BANGKOK: Die Reiseveranstalter haben die von der Regierung angekündigte Erhöhung der Covid-19-Warnstufe auf Stufe 4 scharf kritisiert und darauf bestanden, dass die staatliche Politik es den Menschen ermöglichen sollte, mit dem Virus zu leben, anstatt die Reiseaktivitäten einzuschränken.

Die meisten Geschäftsleute sind bereit, sich an die neuen Regeln zu halten, werden aber nicht zustimmen, wenn die Regierung erneut strenge Abriegelungsmaßnahmen verhängt.

Chamnan Srisawat, Präsident des thailändischen Tourismusrates, sagte gegenüber den Medien, dass die Erhöhung der Covid-19-Warnstufe die Ängste der Menschen und die Unbeständigkeit im Geschäftsbetrieb verstärken wird, da die Nachfrage schwankt. Dies sei die besorgniserregendste Situation für den Tourismussektor, verdeutlichte er.

Die neue Warnung, die die Menschen dazu aufruft, auch nicht unbedingt notwendige Reisen zwischen den Provinzen zu verzichten, unterscheidet sich nicht von früheren Halbverboten, die sich ebenfalls negativ auf die Branche ausgewirkt haben, betonte Khun Chamnan.

„Da der Tourismus weitgehend vom Vertrauen und der Politik der Regierung abhängt, sollte jede Maßnahme der Behörden konsequent sein und häufige Kehrtwendungen vermieden werden, damit sich die Tourismusbranche langfristig erholen kann“, forderte Khun Chamnan.

Nachdem das Land zwei Jahre lang mit der Pandemie zu kämpfen hatte, seien entschlossene Maßnahmen erforderlich, die es ermöglichen, dass die Wirtschaftstätigkeiten wie gewohnt weiterlaufen können, führte Khun Chamnan fort.

Er sagte, Thailand könne von anderen Ländern lernen, die es den Menschen ermöglichten, ein normales Leben zu führen und sich gleichzeitig von der Krise zu erholen.

Die Malediven beispielsweise haben der Wirtschaft durch die vollständige Wiedereröffnung Vorrang eingeräumt und verzeichneten mehr Touristenankünfte als im Jahr 2019, so Khun Chamnan. Das Land hat seine Politik der Wiedereröffnung trotz neuer Anstürme beibehalten. Einige Länder in Europa, wie Schweden, haben kürzlich die Covid-19-Testpflicht und die meisten weiteren Einschränkungen aufgehoben.

Die Regierung sollte sich auf die Zahl der Todesfälle und der schweren Fälle konzentrieren und gleichzeitig konkrete Pläne für die öffentliche Gesundheit aufstellen, um die Menschen zu beruhigen, erklärte der Präsident der Association of Domestic Travel Thanapol Cheewarattanaporn.

Er vertritt den Standpunkt, dass eine proaktive Suche nach ansteckenden Personen von entscheidender Bedeutung sei, um das hochgradig übertragbare Virus zu stoppen, und dazu beitragen könne, die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu reduzieren.

Die Regierung sollte weitere Präventivmaßnahmen ergreifen, wie die wöchentliche Verteilung von kostenlosen Antigen-Testkits (ATK) an 50 Millionen Menschen für einen Monat und die Einrichtung von ATK-Teststellen in Gemeinden, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, so Khun Thanapol.

Er sagte, dass „Tour Teaw Thai, ein Programm zur Subventionierung von Inlandsreisen, voraussichtlich an Fahrt verlieren wird, weil Familien und ältere Menschen – die beiden Hauptzielgruppen – ihre Reisen in den nächsten zwei Wochen verschieben könnten.

Khun Thanapol forderte deshalb, das Programm, das am 31. April ausläuft, sollte bis Juli verlängert werden, um denjenigen, die abwarten wollen, mehr Zeit zu lassen. Der Verband der thailändischen Industrie (FTI) ist über die jüngste Warnung des Gesundheitsministeriums nicht beunruhigt. Er glaubt, dass die Regierung mit den höheren täglichen Infektionszahlen fertig werden kann.

„Die Zahl der Omikron-Fälle nimmt zu, aber die Sterblichkeitsrate bleibt im Vergleich zur Delta-Variante gering“, sagte Supant Mongkolsuthree, Vorsitzender der FTI.

Der Verband erklärte jedoch, dass es sich negativ auf die Wirtschaft auswirken wird, wenn die Regierung auf Abriegelungsmaßnahmen zurückgreift, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren.

„Die FTI wird nicht damit einverstanden sein, wenn die Regierung erneut Abriegelungsmaßnahmen ergreift, denn die Wirtschaft muss sich erholen“, betonte er.

Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer, sagte, die Alarmstufe 4 werde sich auf das Verbrauchervertrauen auswirken, insbesondere beim Einkauf in Kaufhäusern und Restaurants.

Khun Sanan folgend betrachte die Priwatwirtschaft die höhere Stufe als eine Warnung an alle Beteiligten, sowohl an die Regierung als auch an die Öffentlichkeit, sich der Ausbrüche bewusst zu sein und die Ratschläge des Gesundheitsministeriums strikt zu befolgen.

Die Kammer hatte die Regierung zuvor aufgefordert, das „Test & Go“-Programm zu verbessern, indem der zweite RT-PCR-Test am fünften Tag gestrichen wird, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. Eine Entscheidung dazu ist bisher noch nicht getroffen worden. Dennoch würde dieser Schritt der thailändischen Wirtschaft insgesamt helfen – nicht nur dem Tourismussektor, sondern auch dem Handel und dem Dienstleistungsgewerbe. Darüber hinaus würde die Maßnahme auch die Investitionsbereitschaft erhöhen, sagte Herr Sanan.

Wallaya Chirathivat, Präsidentin und Geschäftsführerin des an der SET notierten Einzelhandels- und Immobilienentwicklungsunternehmens Central Pattana, erklärte unterdessen, das Unternehmen akzeptiere alle Maßnahmen und plane, sich an die neue Covid-19-Warnstufe anzupassen.

„Die aktuelle Covid-19-Situation unterscheidet sich von der der letzten zwei Jahre. Omikron hat sich schnell ausgebreitet, aber wir haben schnell gelernt, dass die Variante bei den Geimpften nur leichte Symptome verursacht“, sagte sie.

Nach Aussage von Khun Wallaya sind die Betreiber heutzutage flexibler, weil sie nicht zum ersten Mal mit einer steigenden Zahl von Covid-19-Fällen konfrontiert sind, da es in den letzten zwei Jahren bereits Wellen gegeben hatte.

„Wir fordern die Regierung auf, Einzelhandelskomplexe als hygienische Orte anzuerkennen, da an solchen Orten nur wenige Fälle festgestellt wurden“, forderte sie.