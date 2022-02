Krisenkonferenz in München

Von: Christian Thiele, Michael Fischer, Ansgar Haase, Carsten Hoffmann und Ulf Mauder, dpa | 19.02.22 | Aktualisiert um: 22:26 | Überblick

BERLIN: Reden über Russland statt mit Russland: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist Moskau bei der Münchner Sicherheitskonferenz nicht dabei. Ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage ist. Die Konferenz beginnt mit einer Mahnung, die deutlicher kaum sein könnte.

Auf ihn war eigentlich immer Verlass. Egal welche Spannungen es in den letzten zwölf Jahren zwischen Russland und dem Westen gerade gab, Sergej Lawrow kam immer zur Sicherheitskonferenz nach München. Selbst nach der russischen Vereinnahmung der ukrainischen Krim 2014 stellte er sich den Fragen aufgebrachter westlicher Kollegen und Experten. Damit ist jetzt Schluss. Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges ist keine offizielle russische Delegation bei der Sicherheitskonferenz vertreten. Ein weiteres unmissverständliches Zeichen, wie ernst die Lage ist.

Das macht am Freitag zum Auftakt der Sicherheitskonferenz auch UN-Generalsekretär António Guterres deutlich. «Oft werde ich gefragt, ob wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden», sagt er in seiner Eröffnungsrede. «Meine Antwort ist, dass die Bedrohung der globalen Sicherheit nun komplexer und wohl wahrscheinlich größer ist als in jener Zeit.» Im Kalten Krieg habe es zudem Mechanismen zur Risikobewertung und informelle Wege der Prävention gegeben. «Heute existieren die meisten dieser Systeme nicht mehr und die darin geübten Menschen sind nicht mehr da», sagt er.

Guterres setzt den Ton für die Konferenz

Kalter Krieg, nur noch gefährlicher. Das ist also die Analyse des Mannes, der in München für die Weltgemeinschaft von 193 Staaten spricht. Er setzt den Ton für diese Konferenz, bei der die Ukraine-Krise alle anderen wichtigen Themen dieser Zeit vom Klimawandel bis zur Digitalisierung überlagern wird.

Einige in München werden sich bei den Worten des UN-Generalsekretärs an eine andere denkwürdige Rede in München erinnert haben. 2016 sagte der damalige russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew ausdrücklich im Auftrag von Präsident Wladimir Putin: «Wir sind in die Zeiten eines neuen Kalten Krieges abgerutscht.»

Damals wollte das aber noch niemand so richtig wahr haben. «Wir sind bestimmt nicht in einem Kalten Krieg», entgegnete beispielsweise der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. So deutlich wird sich bei der diesjährigen Konferenz wohl niemand mehr der These vom neuen Kalten Krieg entgegenstellen. Dafür ist die Bedrohung zu konkret.

Entspannungssignale aus dem Kreml längst verflogen

Die Entspannungssignale, die Kanzler Scholz am Dienstag noch bei seinem Antrittsbesuch in Moskau vernommen hat, sind längst wieder verflogen. Die Sorge vor einem russischen Angriff auf die Ukraine wächst wieder.

Russland sagt zwar, es ziehe einen Teil seiner Truppen von der ukrainischen Grenze ab. Gleichzeitig warnt US-Präsident Joe Biden aber vor einer Invasion «in den nächsten paar Tagen». Und US-Außenminister Antony Blinken erläutert vor dem UN-Sicherheitsrat, wie ein Angriffsvorwand konstruiert werden könnte. «Dies könnte ein gewaltsames Ereignis sein, das Russland gegen die Ukraine vorbringen wird, oder eine unerhörte Anschuldigung, die Russland gegen die ukrainische Regierung erheben wird», sagt er.

Baerbock spricht von «Russland-Krise»

Am Freitag sitzt Blinken im Tagungshotel Bayerischer Hof mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf der Bühne und wiederholt seine Theorie. Alles, was derzeit zu beobachten sei, sei «Teil eines Szenarios, das bereits im Gange ist: nämlich falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen reagieren zu müssen und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu begehen», sagt er.

Baerbock sagt, der russische Truppenaufmarsch sei nicht nur eine Drohung gegenüber der Ukraine, sondern «gegenüber uns allen - und unserer Friedensarchitektur» in Europa». «Diese Krise ist deswegen keine Ukraine-Krise. Sie ist eine Russland-Krise.»

Am Samstag haben Bundeskanzler Olaf Scholz, die US-Vizepräsidentin Kamalas Harris und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Wort. Auch die G7-Außenminister der führenden westlichen Wirtschaftsmächte stimmen sich untereinander ab.

Der Westen redet mit sich selbst über die Krise

Die Tonlage dürfte die gleiche bleiben. Der Westen ist in München mit der Krise weitgehend unter sich. Und es ist klar, auf welcher Seite er steht. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Freitag von Tagungsleiter Wolfgang Ischinger unter dem Applaus des Publikums begrüßt. Gleichzeitig bedauert Ischinger allerdings, dass Russland nicht dabei ist. «Unsere Tür bleibt offen», sagt er. Bis zuletzt hat der ehemalige Top-Diplomat versucht, Russland noch nach München zu locken. Vergeblich.

Moskau begründet seine Absage damit, dass die Konferenz ihre Objektivität verloren habe. «Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass sich die Konferenz in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem transatlantischen Forum gewandelt hat», sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kürzlich.

Scholz auf der Bühne, Putin im Gefechtsstand

Während Scholz, Harris und Selensky am Samstag im Luxushotel Bayerischer Hof auf der Bühne Platz nehmen, wird der russische Präsident Putin im Gefechtsstand sitzen. Er leitet dann eine neue Militärübung - diesmal mit strategischen Nuklearwaffen. Ziel sei es, die Raketen auf ihre Zuverlässigkeit zu testen, heißt es. «Ohne das Staatsoberhaupt sind solche Starts nicht möglich. Sie wissen doch - der berühmte 'schwarze Koffer', der 'rote Knopf'», sagt Putins Sprecher Dmitri Peskow zur Teilnahme des Präsidenten. Schwarzer Koffer, roter Knopf - auch Vokabeln, die düstere Erinnerungen an die Zeit des Kalten Krieges wach werden lassen.

Bundesregierung: Deutsche sollen Ukraine «dringend» verlassen

BERLIN: Die Kriegswarnungen der USA werden immer konkreter. Die deutsche Außenministerin Baerbock betont zwar, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine noch nicht beschlossene Sache ist. Trotzdem richtet sie einen dringenden Appell an die in dem Land verbliebenen Deutschen.

Angesichts der weiteren Zuspitzung der Ukraine-Krise ruft die Bundesregierung nun alle Deutschen «dringend» dazu auf, die Ukraine sofort zu verlassen. «Eine militärische Auseinandersetzung ist jederzeit möglich», schrieb das Auswärtige Amt am Samstag in seinen Sicherheitshinweisen für das Land im Internet. Bisher hatte das Ministerium diejenigen Deutschen zur «kurzfristigen» Ausreise aufgefordert, deren Anwesenheit nicht «zwingend erforderlich» sei.

Die Sicherheits- und Reisehinweise waren bereits vor einer Woche nach den ersten Warnungen der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff verschärft worden. «Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus», hieß es seitdem. «Eine militärische Auseinandersetzung ist nicht auszuschließen.»

Am Freitag verschärfte US-Präsident Joe Biden seine Kriegswarnung noch einmal und sagte, er rechne in den nächsten Tagen nun fest mit einem Angriff auf die Ukraine - auch auf die Hauptstadt Kiew. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dagegen, ein Angriff sei noch nicht beschlossene Sache.

Die Sicherheitshinweise wurden trotzdem noch einmal deutlich verschärft. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es nun: «Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen. (...) Reisen Sie rechtzeitig aus. Sollte es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine kommen, sind die Möglichkeiten zur Unterstützung deutscher Staatsangehöriger sehr begrenzt».

Baerbock richtet nach G7-Treffen eindringlichen Appell an Russland

MÜNCHEN: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland nach einem Krisentreffen mit den Kollegen der anderen führenden demokratischen Wirtschaftsmächte eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt. «Machen Sie diesen fatalen Fehler nicht, ziehen Sie Ihre Truppen ab, wenden Sie Schaden von der Ukraine und von Russland ab und lassen Sie uns reden», sagte sie an die Adresse der Regierung in Moskau gerichtet. Noch sei «die Geschichte nicht geschrieben». Noch gebe es einen einfachen Ausweg, den die russische Regierung jederzeit beschließen könne.

«Es ist ein Irrweg, falls Russland glaubt, es könne seine eigene Sicherheit durch Unterwerfung anderer erhöhen. Das Gegenteil ist der Fall», erklärte die Grünen-Politikerin. «Eine erneute Verletzung der Souveränität der Ukraine hätte für Russland sehr schnell massivste Auswirkungen - wirtschaftlich, finanziell und politisch - strategisch und auch individuell für all diejenigen, die persönlich Verantwortung für diese Krise tragen.»

Zur aktuellen Situation sagte Baerbock: «Wir stehen, so unvorstellbar das klingen mag, vor der greifbaren Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung mitten in Europa.» Man wisse aber nicht, ob ein Angriff bereits beschlossene Sache sei.

Baerbock machte dabei deutlich, dass sie vor allem die jüngsten Entwicklungen in der Ostukraine für besorgniserregend hält. «Die Verlautbarungen der Separatisten der letzten 24 Stunden scheinen genau dem Skript zu folgen, vor dem viele gewarnt haben: Eine Inszenierung, um eine Rechtfertigung für ein militärisches Eingreifen zu schaffen.»

Details zum Inhalt der Gespräche der G7-Außenministergruppe, die am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz organisiert wurden, nannte Baerbock nicht. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in dieser Gruppe der Sieben (G7), der außerdem die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan angehören.

Scholz: «In Europa droht wieder ein Krieg»

MÜNCHEN: Die Ukraine-Krise spitzt sich dramatisch zu. Der US-Präsident erwartet einen russischen Angriff auf die Ukraine in den nächsten Tagen. Von der Münchner Sicherheitskonferenz kommen neue Appelle an Kremlchef Putin - auch von Kanzler Scholz.

Angesichts der besorgniserregenden Nachrichten aus der Ostukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz Russland eindringlich vor einem Angriff gewarnt und zu Verhandlungen aufgerufen. «In Europa droht wieder ein Krieg», sagte der SPD-Politiker am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Anspruch müsse nun sein: «So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein.»

US-Vizepräsidentin Kamala Harris äußerte sich kurz darauf allerdings pessimistisch. «Russland behauptet weiterhin, bereit für Gespräche zu sein, schränkt aber gleichzeitig die Möglichkeiten der Diplomatie ein», sagte sie. Das Handeln passe einfach nicht zu den Worten.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor in Washington gesagt, dass er einen baldigen Angriff auf die Ukraine - auch auf deren Hauptstadt Kiew - erwarte. «Wir haben Gründe zu glauben, dass das russische Militär plant und vorhat, die Ukraine in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen, anzugreifen.»

Scholz ging in seiner Rede in München nicht auf die Äußerung ein und wurde in der anschließenden Diskussion auch nicht danach gefragt. Er betonte aber, dass Russland weiter genug Soldaten für einen Angriff an der Grenze zur Ukraine konzentriert habe.

Für Besorgnis sorgte am Samstag vor allem die Zuspitzung des Konflikts in der Ostukraine, wo sich bereits seit 2014 die Regierungsarmee und die von Russland unterstützten Separatisten gegenüberstehen. Im Westen wird befürchtet, dass Kremlchef Wladimir Putin die dortigen Kämpfe als einen Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine nutzen könnte, indem er behauptet, dass er die prorussische Bevölkerung in der Ostukraine schützen müsse.

US-Vizepräsidentin Harris sprach von einem «Drehbuch russischer Aggression». «Wir erhalten jetzt Berichte über offensichtliche Provokationen und wir sehen, wie Russland Falschinformationen, Lügen und Propaganda verbreitet», sagte sie. Der britische Premierminister Boris Johnson warf Moskau vor, ein «Spinnennetz an Falschinformationen» aufzubauen.

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehören dazu auch Berichte über einen Rückzug russischer Streitkräfte aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. «Trotz Moskaus Behauptungen haben wir bisher keine Anzeichen von Rückzug und Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russlands Aufmarsch geht weiter», sagte er.

Scholz kritisierte in seiner Rede, dass Russland die Frage einer möglichen Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zum «casus belli» - zum Kriegsgrund - erhoben habe. «Das ist paradox: denn hierzu steht gar keine Entscheidung an», betonte Scholz. In «naher Zukunft» werde es nicht zu einem Nato-Beitritt der Ukraine kommen.

Bei Verhandlungen mit Russland müsse zwischen unhaltbaren Forderungen Russlands und legitimen Sicherheitsinteressen unterschieden werden. Für nicht verhandelbar erklärte Scholz das Recht auf freie Bündniswahl, also auch die prinzipielle Möglichkeit für die Ukraine, der Nato beizutreten. «Gleichzeitig gibt es Sicherheitsfragen, die für beide Seiten wichtig sind. Allen voran Transparenz bei Waffensystemen und Übungen, Mechanismen zur Risikovermeidung oder neue Ansätze zur Rüstungskontrolle.»

Scholz bekräftigte auch seine Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Deutschland der größte Geber finanzieller Hilfen für die Ukraine sei und diese auch fortsetzen werde.

Beide Konfliktparteien rief Scholz auf, die Minsker Friedensvereinbarung für die zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpfte Ostukraine umzusetzen. «Natürlich mache ich mir keine Illusionen. Schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. Aber: Wir werden die Krisendynamik nur durchbrechen, wenn wir verhandeln.» Es gehe schließlich um nichts Geringeres als den Frieden in Europa.

Für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine drohten Teilnehmer der Sicherheitskonferenz der russischen Führung erneut Vergeltung an. Die EU und ihre transatlantischen Partner arbeiteten weiter an einem robusten Paket finanzieller und wirtschaftlicher Sanktionen, auch in Sachen Energie und Spitzentechnologie, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. «Das riskante Denken des Kreml, das aus einem dunklen Gestern stammt, könnte Russland seine blühende Zukunft kosten.» Seine Politik bedeute in der Praxis, «Angst zu schüren und das Ganze als Sicherheitsbedenken zu tarnen» sowie «44 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern zu verwehren, frei über ihre eigene Zukunft zu entscheiden».

Die EU selbst ist nach Angaben von der Leyens mittlerweile vollständig für den Fall eines Stopps von russischen Gaslieferungen gerüstet. «Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass - selbst bei einer völligen Unterbrechung der Gasversorgung durch Russland - wir diesen Winter auf der sicheren Seite sind», sagte sie.

Neben der russischen Führung machte von der Leyen auch der chinesischen Führung Vorwürfe. Für beide stehe «das Recht des Stärkeren über der Rechtsstaatlichkeit, die Einschüchterung über der Selbstbestimmung, der Zwang über der Zusammenarbeit», sagte sie.

Chinas Außenminister Wang Yi unterstützte auf der Münchner Sicherheitskonferenz Appelle für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts und eine Rückkehr zum Minsker Abkommens zur Beilegung des Konflikts. «Warum können sich nicht alle Seiten zusammensetzen und detailliert Gespräche führen und einen Zeitplan erarbeiten, wie dieses Abkommen umgesetzt werden kann», sagte er am Samstag laut Übersetzung. «Das ist das, was alle Parteien tun sollten, worauf sie sich konzentrieren sollen - anstatt die Spannungen zu erhöhen, Panik zu schüren und vielleicht sogar noch das Risiko eines Krieges zu sensationalisieren.»

Chinas Außenminister ruft zu friedlicher Lösung der Ukraine-Krise auf

MÜNCHEN: Chinas Außenminister Wang Yi hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts und einer Rückkehr zum Minsker Abkommen aufgerufen. «Warum können sich nicht alle Seiten zusammensetzen und detailliert Gespräche führen und einen Zeitplan erarbeiten, wie dieses Abkommen umgesetzt werden kann», sagte Wang Yi am Samstag laut Übersetzung.

«Das ist das, was alle Parteien tun sollten, worauf sie sich konzentrieren sollen - anstatt die Spannungen zu erhöhen, Panik zu schüren und vielleicht sogar noch das Risiko eines Krieges zu sensationalisieren.» Wang Yi forderte: «Jetzt sollten alle Länder Verantwortung übernehmen und für eine friedliche Lösung eintreten.»

Das Minsker Abkommen ist ein unter deutsch-französischer Vermittlung im Jahr 2015 vereinbarter Friedensplan für den Konflikt in der Ostukraine - dort kämpfen von Russland unterstützte Separatisten gegen ukrainische Regierungssoldaten. Es sieht vor, dass die beiden prorussischen Separatistengebiete autonome Teile der Ukraine sind. Kiew hat allerdings bislang kein Autonomiestatut vorgelegt.

Wang Yi, der bei seiner Rede per Video zugeschaltet war, sagte: «Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes sollten geschützt und respektiert werden. Denn das ist eine der Grundnormen der internationalen Beziehungen.» Die Ukraine mache hier keine Ausnahme, betonte er. Er wandte sich dabei aber erneut gegen eine Osterweiterung der Nato. «Der Kalte Krieg ist lang vorbei, die Nato war ein Produkt der Zeit des Kalten Krieges», sagte er und machte deutlich, dass eine Ausweitung nach Osten aus Sicht Chinas kaum dauerhaft Frieden und Sicherheit in Europa garantieren könne.

Vor dem Hintergrund ihrer Spannungen mit den USA waren Russland und China zuletzt enger zusammengerückt. Beide Länder forderten in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bei einem Besuch in Peking bei Staats- und Parteichef Xi Jinping vor Beginn der Olympischen Winterspiele zudem Rückendeckung auch in der Ukraine-Krise bekommen.