Krisen, König, Katalonien: Spanien krankt nicht nur am Coronavirus

Studenten kommen an die Universität Politecnica in Valencia, in Valencia. Foto: epa/Biel Alino

MADRID: Spaniens Corona-Zahlen schnellen in die Höhe, die Wirtschaft rauscht in die Tiefe. Aber Kompromisse auch nur in Grundfragen zwischen linker Regierung und rechter Opposition sind selten. Jetzt funkt auch noch Rechtsaußen mit einem brisanten Antrag dazwischen.

Die spanische Politik sei mindestens so zerstörerisch wie das Coronavirus selbst, schimpfte der Schriftsteller Antonio Muñoz Molina kürzlich in der Zeitung «El País». Er warf der politischen Klasse Zwietracht, Ineffizienz und Intoleranz sowie eine frivole Verantwortungslosigkeit vor. Der deutsche Wirtschaftsexperte Friedrich Sell schrieb in der «Neuen Zürcher Zeitung» sogar, die viertgrößte Volkswirtschaft der EU könnte zu einem «failed state», einem gescheiterten Staat, werden, dem man EU-Hilfsmilliarden nicht einfach so überlassen dürfe. Das klingt dramatisch - aber die Pandemie hat die Schwächen Spaniens schonungslos offengelegt. Nun heizt die rechtspopulistische Vox-Partei die Lage mit einem Misstrauensantrag gegen den linken Regierungschef Pedro Sánchez weiter an.

Ab Mittwoch muss sich das Parlament mit dem Vox-Antrag befassen, die Abstimmung wird für Donnerstag erwartet. Zwar werden dem Stierkampf-Fan und Vox-Chef Santiago Abascal keine Chancen ausgerechnet, zum Regierungschef gewählt gewählt zu werden. Denn außer seiner eigenen Partei mit 52 von insgesamt 350 Abgeordneten dürfte es kaum Ja-Stimmen geben. Aber es droht ein neuer, bitterer Schlagabtausch zwischen Links und Rechts. Die konservative Volkspartei PP mit ihrem Vorsitzenden Pablo Casado steht vor einem Dilemma. Für Abascal zu stimmen, den Casado als «ultrarechts» bezeichnet, würde dem Anspruch der PP, staatstragende Partei zu sein, schwer schaden. Enthält sie sich, riskiert sie Stimmen in der politischen Mitte, stimmt sie mit Nein, könnte das weitere PP-Wähler zu Vox treiben. Abascal verspottet die PP derweil als «Feiglinge».

Die Stimmung im Land wird unterdessen immer mieser. Die größte Demütigung sei, dass Spanien inzwischen als quasi «gescheiterter Staat» bezeichnet werde, schrieb die Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag. Die zweite Corona-Welle setzte in dem beliebten Urlaubsland mit 47 Millionen Einwohnern früher ein und verlief heftiger, als in vielen anderen Staaten Westeuropas. Rund eine Million Infizierte und über 34.000 Tote - im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung liegen die Zahlen damit mehr als fünfmal so hoch wie in Deutschland. Rund 1700 Gemeinden mit insgesamt 6,3 Millionen Einwohnern sind mittlerweile teilweise abgesperrt oder von anderen Einschränkungen betroffen, berichtete der TV-Sender RTVE.

Das noch von Sparmaßnahmen infolge der Finanzkrise 2008 geschwächte Gesundheitssystem gerät wieder an seine Grenzen. Die Regierung schafft es nicht, Gegenmaßnahmen der dafür zuständigen autonomen Regionen so zu steuern, dass sie rechtzeitig und koordiniert kommen. Drastisches Beispiel ist Madrid mit besonders hohen Corona-Zahlen, wo die Zentralregierung den Notstand ausrufen musste, um gegen den Willen der konservativen Regionalregierung eine Absperrung durchzusetzen.

Auch wirtschaftlich sieht es düster aus. Das Bruttoinlandsprodukt des einseitig vom Tourismus abhängigen Landes könnte dieses Jahr um bis zu 13 Prozent einbrechen, ein Spitzenwert unter Industrienationen. Steuereinnahmen sinken, die Staatsverschuldung wächst. In der Bevölkerung, die noch im Frühjahr einen monatelangen drakonischen Corona-Lockdown erduldete, macht sich Resignation breit.

Separatistische Bestrebungen vor allem in Katalonien bedrohen weiter den Zusammenhalt des Landes. Die Monarchie ist umstrittener denn je, seit der unter Korruptionsverdacht stehende Vater von König Felipe VI., Altkönig Juan Carlos, sein Land im August heimlich verließ.

Wie konnte das bis zum Ausbruch der Pandemie als stabil geltende Land in eine derartige Krise stürzen? Verkürzt gesagt leidet Spanien unter einer tiefen Spaltung der politischen Lager und einer Zersplitterung der Parteienlandschaft. Sánchez steht einer Minderheitsregierung vor, die von der PP erbittert bekämpft wird. Der Ton der politischen Auseinandersetzung wird immer schärfer, vor allem im rechten Lager. Lügner, Betrüger und Versager schallt es Sánchez von dort fast täglich entgegen. «Was machen Sie eigentlich außer ständig zu beleidigen», fauchte Sánchez kürzlich Casado an.

Sánchez hatte 2018 den letzten PP-Regierungschef Mariano Rajoy durch ein Konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. Die Volkspartei hat diese Schmach nicht verwunden. Casado gehe es eher darum, die Regierung zu Fall zu bringen, als bei der Überwindung der Corona-Krise mitzuarbeiten, wirft Sánchez seinem Rivalen vor.

So umstritten der König bei vielen Spaniern auch sein mag - kürzlich sprach er bei einer Preisverleihung wohl Millionen Menschen aus dem Herzen: Felipe rief zu «Verständnis und Harmonie» im Umgang miteinander auf und forderte vom Staat «mit äußerster Integrität und Rechtschaffenheit» für das Wohl der Bürger zu arbeiten.