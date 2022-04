KANCHANABURI: Die Botschaften Australiens und Neuseelands begingen am Montag das erste Mal seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Thailand wieder den traditionellen „Anzac Day“ in Kanchanaburi, womit beide Länder alljährlich den Gefallenen im Zeiten Weltkrieg mit einem gemeinsamen Gottesdienst am Hellfire Pass gedenken.

Der australische Botschafter S.E. Allan McKinnon sagte gegenüber der Presse, dass die australische und neuseeländische Bevölkerung allen derzeitigen und ehemaligen Soldaten gedenken, die in Kriegen, Konflikten und friedenserhaltenden Maßnahmen auf der ganzen Welt gefallen sind, sowie den Verbündeten, die an ihrer Seite gekämpft haben.

Foto: The Nation

„Ihr stolzes Vermächtnis von Kameradschaft, Ausdauer, Mut und Selbstaufopferung lebt weiter und inspiriert Australier aller Generationen. Damit wir nicht vergessen“, so S.E. Allan McKinnon.

I.E. Melissa Haydon-Clarke, die neuseeländische Botschafterin in Thailand, Laos und Kambodscha, betonte gegenüber der Presse, dass der diesjährige ANZAC Day angesichts der weltweiten aktuellen Ereignisse besonders ergreifend sei.

„Angesichts der offensichtlichen Erinnerung an die entsetzlichen menschlichen Kosten des Krieges ist der ANZAC Day eine Gelegenheit, all jenen zu gedenken, die im Streben nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit so viel geopfert haben, so I.E. Melissa Haydon-Clarke.

Der ANZAC Day am 25. April ist ein nationaler Gedenktag in Australien, Neuseeland und Tonga. Der 25. April 1915 ist der Tag der ersten Militäraktion von australischen und neuseeländischen Truppen sowie Soldaten aus Tonga im Ersten Weltkrieg – der Landung auf Gallipoli.