ROM/VALLETTA: Ukraine-Krieg und Migration im Mittelmeer: Die Krisen bestimmen die Malta-Reise von Papst Franziskus maßgeblich. Er fordert und kritisiert viel. Ein persönliches Problem begleitet ihn Tag und Nacht.

Papst Franziskus hat am Wochenende auf seiner Reise nach Malta scharfe Kritik am Krieg in der Ukraine und am Umgang mit der Migration über das Mittelmeer geübt. «Krieg geschieht immer zu Unrecht», sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntagabend auf seinem Rückflug nach Rom vor Journalisten. Am Vortag hatte er seine Kritik an «einige wenige Mächtige» gerichtet, die provozierten und versuchten, ihren Einflussraum zu vergrößern.

Die Worte Wladimir Putin oder Russland kamen ihm während seines Besuchs wie schon zuvor nicht über die Lippen. Seiner Aussage nach, ist weiter eine mögliche Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew in den Planungen des Vatikans, ebenso ein Treffen im Nahen Osten mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, dem kremltreuen Kirill.

Der Papst ist nach eigenen Worten bereit, alles zu tun, um sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen. «Die Bereitschaft ist da. Ich stehe zur Verfügung», sagte er. Der «sakrilegische Krieg», wie er ihn am Sonntag in seiner Predigt in einer Messe vor Tausenden Gläubigen nahe der Hauptstadt Valletta nannte, sei eine «Grausamkeit».

Der Heilige Vater klagte jedoch, dass er einen Sinn für Frieden vermisse. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es eine Welle des Einsatzes für den Frieden gegeben. Nach 70 Jahren kenne man den Krieg jedoch nicht mehr und habe vergessen, an den Frieden zu denken, mahnte der Argentinier.

Neben dem Ukraine-Krieg beschäftige Franziskus die Migration im Mittelmeer und das Schicksal von Migranten - das eigentliche Thema seiner Reise, die wegen der Corona-Pandemie im Mai 2020 auf dieses Jahr verschoben wurde. «Die Dinge, die ich hörte, sind schrecklich», erklärte Franziskus. Am Sonntag traf er mehrere Dutzend Migranten in einer karitativen Einrichtung im Süden Maltas, überschattet von Protesten vor dem Areal gegen den Ukraine-Krieg.

Die Menschen dort erzählten, sie seien aus dem Sudan oder Tschad über Libyen nach Malta mit dem Boot gekommen - teils erst nach mehreren gescheiterten Versuchen. «Es gibt nichts zu tun», klagte ein Mann aus dem Sudan. Er warte schon seit mehreren Jahren auf eine Entscheidung in seinem Asylverfahren. Ohne Dokumente könnten sie in dem kleinsten EU-Land mit rund 500.000 Einwohnern nichts machen.

Franziskus warnte angesichts der Lage der Migranten von einem «Schiffbruch der Zivilisation». Man solle «die Menschen nicht als Zahlen betrachten, sondern als das, was sie sind, nämlich Gesichter, Geschichten, einfach Männer und Frauen», forderte er. Jedes Jahr ertrinken nach UN-Angaben Hunderte Bootsmigranten auf ihrer gefährlichen Überfahrt vom Bürgerkriegsland Libyen in Richtung EU im Mittelmeer oder gelten als vermisst.

«Es braucht eine Vereinbarung mit den Ländern in Europa», forderte Franziskus. Man könne die Last nicht auf den wenigen wie Malta abladen. Europa müsse die Menschen aus dem Mittelmeerraum mit der Großzügigkeit aufnehmen wie die Flüchtlinge aus der Ukraine.

Hunderte Menschen empfingen Papst Franziskus im überwiegend katholischen Malta mit großem Jubel. Ein Problem machte ihm allerdings zu schaffen: Sein Knie schmerzte, weshalb der 85-Jährige stark hinkte und Treppen ein Problem waren. «Meine Gesundheit hat so ihre Launen. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass man in meinem Alter nie weiß, wie das Spiel ausgeht», sagte er. «Hoffen wir, dass es gut endet.»