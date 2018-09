BANGKOK: Die jüngsten Zahlen des Office of the Narcotics Control Board (NCB) zeigen das ganze Ausmaß des Drogenproblems in Thailand.

Im Zeitraum von Oktober letzten Jahres bis Ende August 2018 wurden bei 298.975 Drogenstraftaten 322.294 verdächtige Frauen und Männer festgenommen. Gegen fast 90.000 mutmaßliche Täter wurden Hauptanklagen erhoben. Insgesamt wurden 306.315.504 Yaba-Pillen (Methamphetamin), 30.060 Kilo Marihuana und 14.361 Kilo „Ice“ (Crystal Meth) beschlagnahmt. Bei gemeinsamen Operationen der sechs Mekong-Anrainer wurden unter der Kampagne „Mekong Safety“ von Januar bis August bei 1.836 Straftaten 3.376 Verdächtige verhaftet. Konfisziert wurden 490.255.954 Yaba-Pillen, 35.405 Kilo Marihuana, 18.854 Kilo „Ice“, 8.073 Kilo Heroin, 2.672 Kilo Opium und 1.677.624 Ecstasy-Tabletten, teilte Sirinya Sitthichai, Chef des NCB, zum Krieg gegen Drogen mit.