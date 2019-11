Von: Björn Jahner | 24.11.19

Großflächige knallgelbe Markierungen an der Kreuzung North Pattaya Road / Third Road. Foto: Jahner

PATTAYA: Nicht schlecht staunten Mitte November viele Verkehrsteilnehmer, die an der Ampelkreuzung North Pattaya Road – Third Road auf Grün warteten: Sie erlebten ihr gelbes Wunder!

Dem Beispiel Jomtien folgend, wurde jetzt auch im Norden des Stadtgebietes eine knallgelbe und großflächige Zick-Zack-Markierung in der Mitte der Kreuzung auf die Fahrbahn aufgetragen, die optisch einer Gitterstruktur entspricht und den einen oder anderen für einen kurzen Moment an die weltbekannte Shibuya-Kreuzung in Tokio erinnert haben mag. Sie kennzeichnet den Bereich, in dem auf keinen Fall gehalten werden darf, zum Beispiel bei Stau, um Querverkehr zu ermöglichen.