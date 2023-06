Von: Björn Jahner | 28.06.23

BANGKOK: Das Thai Maritime Enforcement Command Center (TMECC) hat berichtet, dass seit Ende 2022 insgesamt 83 internationale Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 310.000 Passagieren über 2 Milliarden Baht an tourismusbezogenen Einnahmen für Thailand generiert haben.

Marinekommandant Admiral Choengchai Chomchoengpaet, der als stellvertretender Leiter des TMECC fungiert, gab diese Zahlen bekannt und wies gleichzeitig auf die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf das Land hin.

Die aufgezeichneten Statistiken umfassen den Zeitraum von Oktober 2022 bis heute, in dem das TMECC für die Sicherheit der Touristen an Bord von Kreuzfahrtschiffen, die in der Andamanensee und im Golf von Thailand ankommen, verantwortlich war. Dieses Engagement für die Sicherheit steht im Einklang mit der Politik der Regierung zur Förderung des Tourismus, die darauf abzielt, den Besuchern ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu bieten.

Admiral Choengchai machte diese Bemerkungen, während er eine Übung zur medizinischen Evakuierung von etwa 5.000 Passagieren und 1.600 Besatzungsmitgliedern an Bord der Spectrum of the Seas von Royal Caribbean International, einem Kreuzfahrtschiff mit Sitz in Miami, beobachtete. Diese Übung, die erste ihrer Art in Thailand, unterstrich das Engagement des TMECC für Vorsorge- und Sicherheitsprotokolle.

Angesichts des bevorstehenden Endes der touristischen Hochsaison in den thailändischen Küstengebieten betonte Admiral Choengchai, dass weitere Übungen folgen werden, wenn die neue Touristensaison im September beginnt. Diese Übungen sind Teil der Reaktion des TMECC auf eine kürzlich durchgeführte Inspektion der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), bei der Verbesserungsmöglichkeiten festgestellt wurden.

In der IMO-Bewertung wurde hervorgehoben, dass eine spezielle Organisation erforderlich ist, die die Suche und Rettung von Menschen auf See im Falle einer größeren Katastrophe unter Beteiligung großer Passagierschiffe überwacht. Sie betonte auch die Notwendigkeit eines Standardeinsatzplans und regelmäßiger Übungen des Plans. Als Reaktion darauf hat das TMECC seinen ersten Such- und Rettungsplan für Unfälle mit großen Schiffen entwickelt. Der Plan wird derzeit vom Büro der Such- und Rettungskommission geprüft.