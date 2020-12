Kremlchef verteidigt Gesetz über «ausländische Agenten»

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.20

Der Russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einer Sitzung der Artificial Intelligence Journey teil. Foto: epa/Alexei Nikolsky/sputnik /kremlin

MOSKAU: Kremlchef Wladimir Putin hat die geplante breitere Anwendung des Status «ausländischer Agent» gegen Kritik von Menschenrechtlern verteidigt. Russland müsse sich abgrenzen gegen eine Einmischung anderer Staaten, sagte Putin am Donnerstag bei dem Treffen mit Vertretern des vom Präsidentenamt gesteuerten Menschenrechtsrats. Nichtregierungsorganisationen (NGO), die Geld aus dem Ausland beziehen, müssen sich in Russland als «ausländische Agenten» registrieren lassen. Die Bezeichnung ist umstritten, weil sie NGO stigmatisieren und vor allem einfache Bürger abschrecken soll, sich zum Beispiel Hilfe bei Menschenrechtlern zu suchen.

Russlands Parlament will nun auch einzelne Personengruppen wie Journalisten als «ausländische Agenten» einstufen lassen, wenn sie aus dem Ausland bezahlt werden. Der Ex-Geheimdienstchef Putin geht davon aus, dass ausländische Geldgeber das Land destabilisieren wollten. «Das Geld wird gegeben, damit sie ihre eigene Agenda in unser innenpolitisches Leben bringen», sagte er.

Putin äußerte sich bei dem Treffen im Videoformat auch zur umstrittenen Inhaftierung des früheren Journalisten Iwan Safronow. Er sagte, dass die Vorwürfe wegen Spionage und Landesverrats nichts mit seiner früheren Tätigkeit zu tun hätten. Safronow werde beschuldigt, einem europäischen Geheimdienst zugearbeitet zu haben. «Das ist Verrat am eigenen Volk», sagte Putin. Die Aussagen kamen überraschend, weil Safronow in Untersuchungshaft ist - und der russische Präsident sonst darauf besteht, sich in laufende Verfahren nicht einzumischen.

«Er wurde nicht verurteilt dafür, dass er als Journalist gearbeitet hat (...), sondern wegen der Zeit seiner Tätigkeit als Berater bei Roskosmos und wegen der Informationen, die er, soweit ich weiß, Mitarbeitern eines der europäischen Geheimdienste übergeben hat», sagte Putin. Medien verwiesen darauf, dass Safronow bisher nicht verurteilt ist. Safronow war zuletzt angestellt bei der russischen Weltraumbehörde Roskosmos.

Zum Fall des 2013 begnadigten kremlkritischen Oligarchen Michail Chodorkowski sagte Putin, dass der Inhaftierte ihn damals schriftlich um die Freiheit gebeten habe. In einem Brief habe Chodorkowski die Straftaten eingeräumt, deretwegen er verurteilt worden war, sagte Putin. Chodorkowski hatte den Prozess wegen Steuerhinterziehung stets als politisch motiviert kritisiert.