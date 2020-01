Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

MOSKAU (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die wegen Drogenschmuggels verurteilte Israelin Naama Issachar begnadigt.



Das teilte der Kreml am Mittwochabend in Moskau mit. Dem Erlass zufolge ist die junge Frau damit von der weiteren Verbüßung der Strafe befreit. Putin gab humanitäre Gründe für seine Entscheidung an. Die Frau hatte zuvor ein Gnadengesuch an den Präsidenten gerichtet. Damit ist nach russischem Recht ein Schuldeingeständnis verbunden. An diesem Donnerstag wird Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Moskau zu einem Kurzbesuch erwartet.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich Putin mit der Mutter der jungen Frau in Jerusalem getroffen. Der Kremlchef weckte danach Hoffnungen auf eine baldige Freilassung. «Alles wird gut», sagte er, ohne konkret zu werden. Die Israelin stamme aus einer anständigen Familie.

Die 27-jährige Issachar war im April vergangenen Jahres am Moskauer Flughafen Scheremetjewo auf dem Weg von Indien nach Israel festgenommen worden. Beamte hatten bei ihr 9,6 Gramm Marihuana entdeckt. Im Oktober wurde sie dafür zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Israel kritisierte die Strafe als viel zu hoch.