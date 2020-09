MOSKAU: Die russische Staatsführung hat Anschuldigungen zu einer möglichen Verwicklung in den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny zurückgewiesen. «Es gibt keinen Grund, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Tass zufolge. Deshalb sehe er auch keinen Anlass für irgendwelche Sanktionen, die gegen Russland oder gegen die Ostsee-Pipline Nord Stream 2 verhängt werden könnten.

Die Bundesregierung hatte zuvor erklärt, dass ein Nervenkampfstoff der sogenannten Nowitschok-Gruppe bei Nawalny nachgewiesen worden sei.

Der 44 Jahre alte Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Nawalnys Team geht davon aus, dass Putin den bekannten Oppositionellen ausschalten wollte.

Kremlsprecher Peskow sagte weiter, dass der Fall niemandem Vorteile bringe. «Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden nützlich ist - wenn man ganz nüchtern auf das Geschehene blickt.» Es gebe keinen Anlass für eine Erklärung des Staatschefs, zudem seien auch keine Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu geplant.

Nawalny ist seit einem Inlandsflug in Sibirien vor zwei Wochen im Koma. Dort war er sowohl zu Recherchen für seinen Anti-Korruptionsfonds als auch für die anstehenden Regionalwahlen unterwegs.

Fall Nawalny: EU will Sanktionsdebatte erst nach Ermittlungen

BRÜSSEL: Die EU reagiert zurückhaltend auf Forderungen nach schnellen neuen Russland-Sanktionen wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Solange man nicht wisse, wer verantwortlich sei, sei es schwierig, über Strafmaßnahmen zu sprechen, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag. Man verlange von Russland, den Fall in transparenter Weise aufzuklären

Ob die EU auch reagieren könnte, wenn sich herausstellt, dass die Ermittlungen nicht transparent und unabhängig durchgeführt werden, ließ der Sprecher offen. «Wenn wir das Verfahren sehen, werden wir eine Beurteilung vornehmen», sagte er.

Bislang hatte die EU auf ähnliche Todesfälle mit «nicht zufrieden stellender Ermittlungsbilanz» nicht direkt mit scharfen Sanktionen reagiert. Der Sprecher erinnerte am Donnerstag an die Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja und des Kremlkritikers Boris Nemzow sowie an den Tod des Anwalts Sergej Magnitski.

Eine Ausnahme war hingegen der Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal im März 2018 in Großbritannien. Wegen dieser Tat hatte die EU Anfang 2019 zwei Führungskräfte des russischen Militärgeheimdienstes GRU sowie die beiden mutmaßlichen Täter auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Damals hatte es allerdings auch klare Hinweise auf die Täter gegeben.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, dass sie es als zweifelsfrei erwiesen ansieht, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde.

Der Oppositionspolitiker war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Nach Angaben der Charité ist sein Gesundheitszustand weiter ernst.

Internationale Reaktionen auf den Fall Nawalny

BERLIN: Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sind international Forderungen nach Aufklärung, aber auch nach Strafmaßnahmen laut geworden. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, dass sie es als zweifelsfrei erwiesen ansieht, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Moskau weist die Anschuldigungen zurück. Ein Überblick:

RUSSLAND: Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte laut Nachrichtenagentur Tass: «Es gibt keinen Grund, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen.» Er sehe deswegen auch keinen Anlass für irgendwelche Sanktionen, die gegen Russland oder gegen die Ostsee-Pipline Nord Stream 2 verhängt werden könnten. Peskow sagte weiter, dass der Fall niemandem Vorteile bringe. Es gebe keinen Anlass für eine Erklärung des Staatschefs, zudem seien auch keine Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu geplant.

USA: Die US-Regierung zeigte sich «zutiefst beunruhigt» angesichts der Vergiftung Nawalnys. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Ullyot, teilte am Mittwoch auf Twitter mit: «Alexej Nawalnys Vergiftung ist vollkommen verwerflich.» Die USA würden mit Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen in Russland zur Rechenschaft zu ziehen - «wohin auch immer die Beweise führen».

UKRAINE: Für das Außenministerium in Kiew ist der Fall Nawalny eine «unmenschliche Abrechnung des Kremls mit einem Oppositionspolitiker», die eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft erfordere. Es müsse «eine einmütige entschlossene Position und eine harte Verurteilung durch die zivilisierte Welt» geben. Nur so könne die Regierung Russlands dazu gezwungen werden, das Verüben von Verbrechen einzustellen, die brutal die Menschenrechte verletzen und die rechtlichen Grundlagen der Weltordnung zerstören.

ENGLAND: Der englische Premierminister Boris Johnson schrieb mit Verweis auf den Fall Skripal im Jahr 2018: «Es ist empörend, dass eine chemische Waffe gegen Alexej Nawalny eingesetzt wurde. Wir haben die tödlichen Folgen von Nowitschok im Vereinigten Königreich aus erster Hand miterlebt. Die russische Regierung muss nun erklären, was mit Herrn Nawalny geschehen ist - wir werden mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.»

ITALIEN: Das italienische Außenministerium sprach am Mittwochabend von «Empörung» in Rom. «Dies ist ein Verbrechen, das wir auf das Schärfste verurteilen, und damit wird es umso dringlicher, dass Russland die Verantwortung für das Geschehene schnell und transparent aufklärt.»

LITAUEN: Litauens Staatspräsident Gintanas Nauseda twitterte, es sei «entsetzlich zu erfahren, dass Russlands politischer Oppositionsführer Nawalny mit Nowitschok vergiftet wurde. Man kann ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe nicht in einem Einkaufszentrum kaufen. Ich fordere eine gründliche und objektive Untersuchung dieses Falls. Schuldige müssen vor Gericht gestellt werden.»

LETTLAND: Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics nannte die Nachricht von der Vergiftung Nawalnys mit Nowitschok «empörend»: «Die russischen Behörden tragen die volle Verantwortung dafür; unabhängige internationale Ermittlungen müssen durchgeführt werden und die Täter des Verbrechens müssen zur Rechenschaft gezogen werden.»

ESTLAND: Estlands Außenminister Urmas Reinsalu schrieb auf Twitter: «Der Angriff gegen Russlands Oppositionsführer Nawalny mit einer Substanz der Nowitschok-Gruppe (...) ist äußerst gefährlich und zynisch. Es deutet auf eine Beteiligung der höchsten Ebene und Straflosigkeit in Russland hin. Eine internationale Untersuchung ist erforderlich, die Verantwortlichen müssen sich dafür verantworten!»

TSCHECHIEN: Der tschechische Außenminister Tomas Petricek forderte auf Twitter die Aufklärung der Umstände der Vergiftung Nawalnys. Man sei im Kontakt mit den deutschen Partnern. «Deutschland hat unsere volle Unterstützung.»

BULGARIEN: In einer Erklärung des bulgarischen Außenministeriums heißt es: «Wir sind stark beunruhigt von dieser Nachricht. Wir verurteilen entschieden diesen verbrecherischen Akt und rufen die russischen (Staats-)Gewalten auf, volle Mitarbeit bei der Ermittlung zu leisten, die die Ausführer und Auftraggeber vor Gericht stellen sollte.»

NORWEGEN: Die norwegische Außenministerin Ine Eriksen Søreide verurteilte den Angriff und erklärte dem Sender NTB: «Die russischen Behörden haben jetzt die große Verantwortung, eine glaubwürdige und gründliche Untersuchung des Nervengiftangriffs durchzuführen.»