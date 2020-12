Kreml bedauert Cas-Entscheidung zur Olympia-Sperre fÃ¼r Russland

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.20

MOSKAU: Der Kreml in Moskau hat die vom Internationalen Sportgerichtshof (Cas) auf zwei Jahre reduzierte Olympia-Sperre für Russland mit Bedauern aufgenommen. Es sei zwar gut, dass russische Athleten zumindest unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen teilnehmen könnten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag Agenturen in Moskau zufolge.

Er kritisierte allerdings, dass russische Regierungsvertreter - und damit auch Präsident Wladimir Putin - als Gäste bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften nicht zugelassen seien. «Natürlich sehen wir das negativ», sagte Peskow. Allerdings kann Putin als Gast teilnehmen, wenn er von dem jeweiligen Ausrichterland offiziell eingeladen wird.

Der Cas hatte die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) geforderte Vier-Jahres-Sperre Russlands am Donnerstag um die Hälfte verringert. Damit sind Sportler unter russischer Flagge zumindest von den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 und den Winterspielen in Peking 2022 ausgeschlossen. Auch bei der Fußball-WM 2022 und allen Weltmeisterschaften in anderen Sportarten in den nächsten zwei Jahren darf keine russische Mannschaft an den Start gehen.

Möglich ist aber die Teilnahme unbelasteter russischer Sportler als neutrale Athleten. «Das hilft ihnen, ihre internationale Qualifikation und sportliche Form zu erhalten», sagte Peskow. «Das ist extrem wichtig.» Ähnlich hatte sich auch die russische Anti-Doping-Agentur Rusada geäußert. Russland werde weiter engen Kontakt zu internationalen Sportorganisationen halten.

«Wir setzen den Dialog fort. Wir kämpfen weiter mit allen zulässigen Mitteln, um unsere Interessen zu schützen», sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. «Und wir setzen den Kampf gegen das Doping fort, über das sich der russische Präsident in seinen Auftritten mehrfach wie über das schlimmste Übel geäußert hat.»