Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.20

BANGKOK: Der Bezirk Phra Nakorn wird die Krematorien in den Tempeln stärker überwachen, weil sie zur Luftverschmutzung beitragen.

Mitarbeiter des Bezirksamtes sollen die Krematorien auf ihre Feuerbestattung häufiger überprüfen. Die Beamten verwenden Geräte und Rauchkarten nach der Ringelmann-Methode, um die Trübung des Rußes aus dem Verbrennungsofen zu messen. Diese wird alle 15 Sekunden insgesamt 120 Mal in 30 Minuten abgelesen und anschließend berechnet. Das Ergebnis darf 10 Prozent des Standardwerts nicht überschreiten. Die Ringelmann-Methode quantifiziert die Emissionen anhand der Dichte des beobachteten Rauchs.



Der im Wat Makut Kasatriyaram Ratchaworavihan für die Feuerbestattung zuständige Mitarbeiter berichtete, dass eine starke Verschmutzung des Rauchs durch unvollständige Verbrennung verursacht wird, wenn z. B. der Körper zu groß ist oder persönliche Gegenstände in den Sarg gelegt werden, wie aus den Metallen Cadmium, Blei und Quecksilber. Er fordert die Verwandten von Verstorbenen auf, solche Materialien nicht in den Sarg zu geben. In den 50 Bezirken von Bangkok verwenden 313 Krematorien Dieselkraftstoff und nur sieben Brennholz.