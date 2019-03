Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.19

KOH SAMUI: Eine der effektivsten und auf lange Sicht kostensparende Verkehrsmaßnahme der Inselverwaltung steht vor der Inselhauptstadt Nathon: der Kreisverkehr, der seit einem Jahr alle Probleme auf einen Schlag beseitigt zu haben scheint.

Keine Staus mehr, keine nennenswerten Unfälle und vor allem keine Verletzten oder gar Tote. Weshalb an anderen neuralgischen Stellen, wie beispielsweise an der Ampel vor Lipa Noi´s Ringstraße Richtung Nikki Beach, weiterhin eine Ampel für Behinderungen sorgt, fragen sich Einheimische und ihre westlichen Gäste gleichermaßen. Insbesondere von Hua Thanon Richtung Nathon staut sich hier tagsüber der Verkehr und die Ampel hält viele Fahrzeuge fest, während wenige Verkehrsteilnehmer aus Richtung Nikki Beach einbiegen. Auch an der lästigen Halbkreuzung vor dem Fishermen´s Village in Bophut würde ein Kreisverkehr manchen Stau vermeiden. Das Tesaban, Koh Samuis Inselverwaltung, hat zwar Pläne in der Schublade, aber seit Monaten ging nichts weiter. Alles scheint nach der fünfjährigen Wahlpause auf einen demokratischen Neustart mit mehr struktureller Initiative zu warten.