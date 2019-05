Kreiselndes Schwarzes Loch schießt wirbelnden Plasmastrahl ins All

Von: Till Mundzeck, dpa | 05.05.19

Schwarze Löcher verschlingen sämtliche Materie, die ihnen zu nahe kommt - fast. Einen kleinen Teil speien sie in Form eines gebündelten Jets wieder aus, manchmal in ungewöhnlicher Form.

London/Paris (dpa/fwt) - Im Sternbild Schwan schießt ein Schwarzes Loch einen schnell wirbelnden Plasmastrahl ins All. Dieser sogenannte Jet ändert seine Richtung in weniger als einer Stunde, wie Astronomen um James Miller-Jones von der australischen Curtin-Universität im britischen Fachblatt «Nature» berichten. Jets sind bei vielen Schwarzen Löchern beobachtet worden, sie zeigen normalerweise jedoch stets in dieselbe Richtung.

Die Wissenschaftler hatten das Schwarze Loch mit Katalognummer V404 Cygni in verschiedenen Wellenlängenbereichen mit Teleskopen ins Visier genommen. Es ist ungefähr 8.000 Lichtjahre entfernt und Teil eines Doppelsystems: Das Schwarze Loch saugt dabei von einem Begleitstern Materie ab, die sich auf einer zehn Millionen Kilometer breiten Akkretionsscheibe sammelt, bevor sie in die Schwerkraftfalle strudelt.