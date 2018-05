Logo der ZTE Corporation am Hauptsitz des Unternehmens in Shenzhen. Foto: epa/Stringer

WASHINGTON/PEKING (dpa) - Der von US-Sanktionen gebeutelte chinesische Telekom-Ausrüster ZTE bekommt Insidern zufolge einen Deal aus den USA angeboten zur Fortsetzung der Geschäfte.

Darüber habe die US-Administration Kongressmitglieder informiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Demnach sei vorgesehen, dass ZTE eine höhere Strafzahlung leisten, amerikanische Compliance-Beauftragte anstellen und sein Führungsteam neu aufstellen müsse, hieß es weiter.

Die US-Regierung hatte ZTE im April für sieben Jahre vom Zugang zu jeglichen amerikanischen Technologien ausgeschlossen. Chips aus den USA spielen eine zentrale Rolle in Netzwerk-Technik und Smartphones des Konzerns. ZTE hatte daraufhin große Teile der Produktion stillgelegt - und Peking und Washington fingen Gespräche über alternative Strafen an.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er prüfe als Alternative zu den harten Sanktionen Strafzahlungen. Diese könnten sich auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Allerdings droht der US-Senat in die Bemühungen um die Rettung von ZTE hineinzugrätschen. ZTE ist der viertgrößte Anbieter von Technik für Telekommunikationsnetze. Die Strafe für das Unternehmen geht auf umstrittene Lieferungen von Telekom-Ausrüstung an Iran und Nordkorea zurück.